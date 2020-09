Anniversario dell’SNP, Čaputová: un’eredità eroica intrisa di sangue e valori

Si è svolta sabato 29 agosto la consueta commemorazione a Banská Bystrica per il 76° anniversario dell’Insurrezione nazionale slovacca, conosciuta unanimemente in Slovacchia con l’acronimo SNP (Slovenské národné povstanie). L’evento di Stato presso l’omonimo memoriale e Museo della SNP, nella città che fu il cuore della rivolta nell’estate-autunno 1944, ha visto la partecipazione delle maggiori cariche della repubblica, rappresentanti politici, i pochi veterani di guerra ancora in vita e la comunità diplomatica. Al contrario del solito, c’era solo una sparuta presenza di pubblico a causa delle restrizioni di assembramenti dovuti alla pandemia di coronavirus.

La presidente Zuzana Čaputová ha ricordato che ogni individuo può scegliere da quale parte stare nelle controversie rilevanti per la propria epoca, e decidere se abbracciare o meno i valori per contribuire a rendere la Slovacchia un paese libero, indipendente, democratico e prospero. I fatti che commemoriamo oggi, ha dichiarato il capo dello Stato, «ci dicono chiaramente che i valori della nostra civiltà devono essere difesi da subito, fin dai primi accenni di minaccia», e non invece più tardi, «all’ultimo bastione, come accadde nella Seconda Guerra Mondiale. Questa eredità della rivolta nazionale slovacca rimanga nella nostra mente perché è un’eredità intrisa di sangue e vittime. Accettiamo la nostra responsabilità per il paese e difendiamola coraggiosamente come fece quella generazione». La presidente ha detto che fin da piccolissima ricorda l’Insurrezione collegata a sentimenti di eroismo. Nonostante i rischi di perdere la propria vita, oltre a mettere in pericolo le vite dei propri cari, i partecipanti alla rivolta «hanno trovato forza e determinazione per unirsi alla lotta armata contro il nazismo e il fascismo», ha detto, e lottare «per la loro patria e per il bene pubblico». Vorrei che qualcuno «potesse dire lo stesso della nostra generazione tra 75 anni», ha aggiunto.

Secondo il capo del Parlamento Boris Kollár (Sme Rodina), compassione, rispetto, democrazia e pace dovrebbero diventare valori permanentemente radicati nella coscienza nazionale della Slovacchia per rispetto di coloro che hanno combattuto e sono morti per questi valori nell’Insurrezione nazionale slovacca (SNP). Gli slovacchi dovrebbero sempre dimostrarsi in grado di unire le loro forze nonostante le divisioni, allo scopo di perseguire obiettivi di importanza superiore. Abbiamo il compito «non solo di non dimenticare mai l’eredità degli eroi della resistenza, i valori della democrazia e del progresso civile, ma anche diventare capaci di resistere e condannare l’attuale pericolo del neofascismo e del neonazismo – coloro che diffondono malvagità, odio e rifiuto di vivere in un mondo senza guerra», .

Il premier Igor Matovič (OĽaNO) ha che la rivolta armata del 1944-45 è emblema del coraggio slovacco e che è necessario lottare per i valori ogni giorno, perché questa lotta non è mai finita. L’SNP è stata una rivolta contro chi diceva che non siamo tutti uguali. «Molti hanno sofferto, perché avevano un colore diverso, perché avevano una nazionalità diversa, perché sono nati con una disabilità o avevano un diverso giudizio o credo politico. L’SNP è stata una rivolta contro persone che dicevano che non tutti siamo uguali», . L’Insurrezione è stata dunque una ribellione per l’uguaglianza di una piccola nazione nel cuore dell’Europa, che ha rifiutato di collaborare con un regime disumano. Non era solo una manifestazione «contro il male dall’esterno», ma anche contro i tirapiedi e collaboratori [della Germania nazista] che vivevano nel Paese. Ricordiamoci «del male dormiente in mezzo a noi, perché quando ne avrà la possibilità, crescerà», ha commentato Matovič, chiamando tutti a raccolta per combattere costantemente questo male in modo da non lasciarli lo spazio per prosperare.

L’Insurrezione nazionale slovacca fu una rivolta armata contro gli oppressori nazisti e lo stato fascista slovacco asservito alla Germania. Scoppiò il 29 agosto 1944 a Banská Bystrica.

