Tre diplomatici slovacchi esplulsi dalla Russia per ritorsione

Come era atteso, la Russia ha deciso di espellere tre diplomatici slovacchi dopo che la Slovacchia aveva fatto lo stesso il mese scorso con altrettanti presunti diplomatici di Mosca presso l’ambasciata di Bratislava, che nella realtà si occupavano di tutt’altro, presumibilmente di spionaggio. Oggi l’ambasciatore slovacco in Russia Peter Priputen è stato convocato al ministero degli Esteri russo, dove gli è stata comunicata l’espulsione di tre diplomatici slovacchi, che dovranno lasciare il paese nei prossimi giorni.

Secondo i media, i tre russi allontanati da Bratislava lavoravano per i servizi segreti di Putin. La decisione slovacca è correlata anche all’assassinio del cittadino ceceno Zelimchan Changoshvili, ucciso a Berlino lo scorso anno dai servizi segreti russi e presumibilmente da un cittadino russo che aveva ottenuto un visto Schengen dal consolato slovacco a San Pietroburgo facendo uso di documenti falsi. Allora il ministero aveva avvertito che secondo le informazioni dei servizi di intelligence slovacchi le attività dei russi in Slovacchia erano in conflitto con la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

Già l’11 agosto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov aveva dichiarato che Bratislava aveva agito sotto l’influenza degli Stati Uniti. Il ministro degli Affari esteri slovacco Ivan Korčok ha affermato che il passo della Federazione Russa è una risposta attesa all’espulsione di tre diplomatici russi dalla Slovacchia, ma non adeguata e responsabile. Si tratta, ha sottolineato, di «una mossa contraria allo spirito tradizionale di relazioni costruttive tra i due paesi». La Slovacchia, ha continuato Korčok, manda dei diplomaciti a ricoprire posizioni di diplomatici, «il cui compito è esclusivamente quello di adoperarsi per lo sviluppo delle relazioni bilaterali e della cooperazione con la Federazione Russa nelle relazioni diplomatiche».

(La Redazione)

Foto pixabay