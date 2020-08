Il nuovo patto UE su migrazione e asilo, tra riforma e continuità

La politica migratoria dell’Unione europea va cambiata radicalmente. A dirlo è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che non appena eletta ne ha proposto la riforma inserendola tra le priorità del suo programma di mandato.

Con il nome di Patto sulla migrazione e asilo, il piano di riforme delineato da von der Leyen prevede una serie di cambiamenti ambiziosi e a tutto tondo basati su quattro pilastri. In ambito di asilo, il superamento del sistema di Dublino con l’introduzione di nuove forme di solidarietà per diminuire la pressione migratoria nei Paesi di primo arrivo. La Commissione ha specificato che la solidarietà sarà basata principalmente, ma non esclusivamente, sulla redistribuzione dei richiedenti asilo sul territorio europeo, così da distanziarsi dal fallimentare modello di quote obbligatorie introdotto nel 2015 e nel frattempo definitivamente ritirato.

In secondo luogo, il miglioramento dei programmi di ritorno e riammissione dei migranti irregolari nei loro paesi di origine, tramite una maggiore cooperazione con i Paesi di origine e di transito.

Terzo, l’adozione di un approccio sostenibile e permanente nella gestione delle operazioni di ricerca e salvataggio in mare, così da evitare ulteriori morti nel Mediterraneo e fragili soluzioni ad hoc ad ogni nuovo arrivo.

Infine, la lotta all’immigrazione irregolare ed al traffico di esseri umani con il rafforzamento della Guardia di frontiera e costiera europea (Frontex), che entro il 2024 dovrebbe contare 10,000 agenti operanti ai contini esterni dell’Ue.

Un equilibrio difficile

Il nuovo Patto su migrazione e asilo ambisce a trovare un equilibrio tra solidarietà e responsabilità nella gestione dei flussi migratori. Il suo successo però dipende dal superamento delle enormi divergenze fra Stati membri, che da anni bloccano ogni tentativo di riforma. Il nodo più difficile da sciogliere è la redistribuzione dei richiedenti asilo, ritenuta indispensabile dai Paesi di primo arrivo (Cipro, Grecia, Spagna, Italia e Malta) ma inaccettabile dai Paesi del gruppo di Visegrád (Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia) e da Estonia, Lettonia e Slovenia.

A rendere ancora più arduo il compito della Commissione, l’emergenza causata dalla pandemia di Covid-19 che ha sconvolto l’agenda politica europea. Il Patto, inizialmente previsto per il primo trimestre del 2020, è stato più volte rimandato per dare priorità alle misure anti-coronavirus e di ripresa. Ad oggi non è ancora stato presentato, e le aspettative più ottimistiche prevedono la sua pubblicazione non prima di metà settembre.

Nel frattempo, la pandemia ha paralizzato la già fragile cooperazione fra Stati membri in ambito di redistribuzione e ritorno dei migranti, fornendo allo stesso tempo l’occasione a molti leader europei per imporre misure molto restrittive su arrivi e accesso all’asilo. La Commissione, la cui competenza in materia si limita a proporre linee guida e raccomandazioni, non è stata finora in grado di riportare la situazione alla normalità, e molte delle misure introdotte non sono state ancora revocate, nonostante il picco dell’emergenza Covid-19 sia passato.

