Coronavirus, 10mila poliziotti, pompieri e dipendenti dell’Interno premiati per il lavoro in prima linea

Oltre 10.500 dipendenti del ministero dell’Interno slovacco riceveranno una gratifica per aver lavorato in prima linea durante l’epidemia di coronavirus. Bonus straordinari saranno pagati bonus agli agenti di polizia, ai vigili del fuoco e ai dipendenti che, per le caratteristiche del proprio lavoro, sono stati più direttamente a rischio di infezione. Si parla quindi anche di medici, infermieri, soldati e impiegati delle case di servizio sociale e per anziani, ma anche di coloro che hanno fornito le attività di supporto necessarie per combattere l’epidemia, secondo quanto affermato dal ministero.

Il primo ministro Igor Matovič aveva annunciato il 14 agosto lo stanziamento di 50 milioni di euro per premiare chi ha lavorato in ambienti ad alto rischio durante l’epidemia. Il denaro stanziato viene condiviso tra quattro ministeri: Salute, Interni, Difesa e Lavoro, affari sociali e famiglia.

Tra coloro che saranno ricompensati ci sono oltre 9.000 poliziotti che, tra le altre cose, hanno fatto i controlli ai valichi di frontiera, per il rispetto delle misure di quarantena o la scorta dei rimpatriati e il loro alloggiamento in strutture di quarantena, o sorvegliare gli insediamenti rom dichiarati “zona rossa”. E poi più di 800 vigili del fuoco, che durante la pandemia, si sono occupati ad esempio di testare i rimpatriati, consegnare disinfettanti e kit di raccolta dei test, o decontaminare i membri intervenuti negli insediamenti rom.

(Red)

Fto FB/ministerstvovnutraSR