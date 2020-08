Salari, solo nella regione di Bratislava il netto medio è sopra i mille euro

Il salario della gran parte dei lavoratori in Slovacchia non arriva a superare i 1.000 euro netti al mese, secondo una analisi del sito Platy.sk. Del resto, risulta che lo stipendio netto oltrepassi i 1.000 euro in sole due città: Bratislava e Malacky, entrambe nella regione più ricca e sviluppata del paese, con rispettivamente 1.217 e 1.025 euro netti.

La regione di Bratislava ha in effetti il salario netto medio più alto nel paese, ed è l’unica regione con una media mensile sopra i 1.000 euro, come risulta dall’analisi. Nella regione della capitale il salario lordo medio è pari a 1.614 euro, e il netto medio è di 1.202 euro. I lavoratori dipendenti delle regioni di Košice e Trnava ricevono in media una paga netta di 914-915 euro, quasi un quarto in meno (il 23,8%, per la precisione), mentre in tutte le altre regioni l’assegno mensile è assai inferiore e va dagli 876 euro della regione di Trenčín (-27%) ai 770 di quella di Prešov (-35,9%!).

Sul fronte delle città, dopo Bratislava e Malacky nella Top 5 vengono Trnava (968 euro), Senec (967) e Košice (963), quattro su cinque sono distretti di due regioni della Slovacchia occidentale.

Il salario medio più alto va ai top manager, in media 3.138 euro lordi, 2.271 netti. Al secondo posto gli specialisti IT, con una media netta di 1.386 euro, e poco distanti specialisti di società di leasing (1.377), manager (1.345) e lavoratori specializzati delle telecomunicazioni (1.305 netti). Lo stipendio medio più basso viene registrato dal sito Platy.sk per la posizione di addetto alle pulizie, con un lordo medio di 636 euro, pari a 516 netti. Con pochi euro in più, ma sotto i 550 euro, sono elencate anche altre categorie: lavoratori ausiliari di cucina, bidelli, domestiche, sarte, facchini e badanti.

