Il 9% delle famiglie potrebbe non riuscire a pagare i debiti a causa della pandemia

La situazione economica degli slovacchi è stata colpita in maniera più o meno pesante dalla pandemia di COVID-19, ma non sarebbe particolarmente drammatica. Secondo un sondaggio commissionato in luglio dalla Banca centrale slovacca (NBS) il 60% delle famiglie indebitate ha registrato un calo del reddito durante la pandemia, in media per quasi 370 euro. Ma le entrate sono diminuite in modo più netto per alcuni gruppi di famiglie, in particolare per i micro imprenditori con prestiti, hanno subito un calo del reddito fino all’80%. Solo circa il 7% delle famiglie ha segnalato di essere a rischio di difficoltà finanziarie a causa della crisi. Una condizione che si sarebbe aggravata se dovesse persistere la perdita del reddito e provocherebbe l’impossibilità di coprire i rimborsi dei prestiti e le spese minime di sostenimento.

Una delle misure adottate dal governo della Slovacchia per combattere la crisi è stata il rinvio dei pagamenti rateali, di cui è stato possibile richiedere la dilazione fino a 9 mesi. Circa 40.000 famiglie hanno richiesto il differimento delle rate, poco più del 5% del totale di 736.000 famiglie che hanno debiti. Nel gruppo dei richiedernti molti sono i titolari di ditte individuali. Il sondaggio mostra che il 9% delle famiglie che hanno richiesto dilazioni delle rate di prestiti e mutui avranno problemi a pagare una volta terminato il periodo di differimento. Sono circa 3.600 famiglie. Si può ipotizzare che le banche potrebbero essere costrette a cancellare prestiti per 120 milioni di euro.

(La Redazione)

Illustr. Tumisu CC0