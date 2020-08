Pensioni, il governo approva la 13a mensilità: arriverà a novembre

Un disegno di legge approvato mercoledì dal governo stanzia 307,5 milioni di euro quest’anno per finanziare la tredicesima mensilità delle pensioni. L’agenzia delle assicurazioni sociali (Sociálna poisťovňa) pagherà la tredicesima a 1,426 milioni di pensionati slovacchi nel mese di novembre, per una somma tra 50 e 300 euro. Il provvedimento sarà presentato per l’approvazione parlamentare nella sessione di settembre del Parlamento.

Tutti i pensionati avranno diritto alla tredicesima, il cui ammontare sarà tuttavia calcolato come integrazione sulla base all’attuale livello della pensione mensile ricevuta. La somma massima di 300 euro di tredicesima è destinata ai pensionati che percepiscono un’indennità pensionistica minima, pari o inferiore a 214,80 euro. Chi riceve una pensione mensile di 300 euro avrà diritto a una tredicesima di 269,34 euro, e via così fino a un bonus ridotto di soli 50 euro per le pensioni superiori a 909,28 euro al mese.

Lo stanziamento di oltre 300 milioni per le tredicesime pensioni del 2020 è il doppio dei poco più di 150 milioni che sono stati pagati lo scorso anno per le cosiddette gratifiche natalizie, avverte il ministero del Lavoro, Affari sociali e Famiglia. Un pensionato con una pensione media di circa 477 euro ha ricevuto l’anno scorso un’indennità natalizia di 80 euro; quest’anno riscuoterà ben 205 euro.

Il provvedimento deciso dal governo limita il livello della tredicesima per i pensionati a un tetto massimo di 300 euro, soglia che non esisteva nel disegno di legge presentato da Smer e approvato dal Parlamento poco prima delle elezioni di febbraio. L’ex premier Peter Pellegrini (oggi deputato indipendente) ha affermato sui social media che in questo modo il governo “rapina” i pensionati della loro tredicesima, un’azione “immorale” dopo che uno dei partiti dell’attuale governo, Sme Rodina, aveva sostenuto la legge nella sua forma originale, per cui ogni pensionato avrebbe dovuto ricevere 460 euro.

(Red)

Foto ds_30 CC0