Coronavirus, ieri 90 nuovi casi per 1.387 contagi attivi

Mercoledì in Slovacchia sono stati aggiunti 90 nuovi casi positivi di COVID-19, 37 donne e 53 uomini tra i 5 e i 78 anni, portando il totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia a 3.626. Ieri sono stati eseguiti 3.636 test, e il totale dei tamponi eseguiti è salito a 323.580. I nuovi casi sono principalmente contatti tracciati di persone risultate positive al test i giorni precedenti, e alcuni casi si tratta di contagi importati. La capitale Bratislava è ancora nettamente in testa per le nuove positività, con un quarto dei casi totali (22).

Negli ospedali sono ricoverate 75 persone, due terzi delle quali hanno diagnosi confermata di coronavirus. Sette persone sono in terapia intensiva, quattro necessitano della ventilazione polmonare artificiale.

Altri 14 pazienti sono stati curati e gli attualmente positivi sono 1.387, 76 in più di martedì.

(Red)

Foto ivabalk CC0