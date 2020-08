COVID-19: ieri 84 positivi, oltre 500 in una settimana. I casi attivi sono 1300

Nella giornata di ieri in Slovacchia sono stati registrati 84 positivi al COVID-19, un quarto dei quali a Bratislava (21), sugli oltre 4mila tamponi esaminati. I contagi rilevati martedì riguardano 45 donne e 39 uomini di età compresa tra 5 e 90 anni. Il numero totale di persone testate positivamente finora in Slovacchia è 3.536, il 53% delle quali maschi, mentre il numero di test di laboratorio completati finora è salito a 319.944.

Negli ultimi sette giorni sono 514 i nuovi contagi confermati, di cui 123 lo scorso giovedì e 91 venerdì. La media mobile settimanale è salita a 80 (era a 49 il 18 agosto).

Sono 70 le persone ricoverate in ospedale fino a ieri, delle quali 42 hanno diagnosi confermata di coronavirus, mentre gli altri sono ancora in attesa dei risultati del test. Sette persone sono in terapia intensiva, di cui tre collegati a un’attrezzatura per la ventilazione polmonare artificiale.

Altri 25 pazienti sono guariti ieri, portando a 2.192 le persone che si sono riprese dalla malattia. Il numero dei morti rimane fermo a 33, gli ultimi due risalgono al 18 agosto. Il numero di casi attivi in ​​Slovacchia è attualmente 1.311.

Secondo l’Ufficio regionale di salute pubblica di Bratislava la maggior parte dei nuovi casi registrati nei giorni scorsi nel territorio della capitale sono persone provenienti dall’estero, in particolare Ucraina, Croazia, Turchia, Francia, Grecia, Serbia e Russia e dai loro contatti. Secondo gli epidemiologi il 38,4% dei casi positivi registrati in Slovacchia nel mese di luglio sono stati importati dall’estero, e oltre il 60% di tutti i casi in questo periodo non presentava sintomi. Anche in questo caso l’Ucraina la fa da padrone con 81 casi; seguono Serbia (65), Repubblica Ceca (48) e Regno Unito (19).

Il ministro della Sanità Marek Krajčí ha dichiarato oggi che un grosso problema sono i cosiddetti superdiffusori, che sono il 10% circa degli infetti e sono persone che con il loro comportamento irresponsabile rappresentano un rischio per gli altri trasmettendo l’infezione da coronavirus in maniera esponenziale tra gli slovacchi.

(La Redazione)

Foto VUCBA cc by