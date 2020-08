Ministro Krajčí: coronavirus, domani l’annuncio di nuovi paesi “rossi”

Il ministro della Salute Marek Krajčí (OĽaNO) ha annunciato oggi che diversi paesi che sono oggi evidenziati tra i “paesi verdi”, a basso rischio di contagio COVID-19, saranno riconsiderati e inseriti tra quelli “rossi” ad alto rischio a fronte di un aumento della diffusione del coronavirus nelle ultime settimane. Krajčí ha affermato che domani, giovedì, informerà della nuova revisione dell’elenco dei paesi. A metà agosto l’unità di crisi centrale, sulla base delle risoluzioni del consiglio degli epidemiologi, aveva comunicato che nessun cambiamento sarebbe stato fatto fino alla fine del mese.

Il ministro avvisa che pianificare vacanze in destinazioni turistiche “classiche” per settembre potrebbe non essere consigliabile, in particolare se si parla della destinazione marina più tipica per gli slovacchi, ovvero la Croazia, in cui la situazione epidemiologica «è molto critica».

Krajčí ha inoltre informato della volontà di fare una campagna di sensibilizzazione per persuadere i cittadini ad agire con coscienza, ritenendo inaccettabile che le persone entrino in negozi, mezzi di trasporto pubblico e attività commerciali al coperto senza la mascherina. Anche se al momento non ci sono segnali di una diffusione della malattia nel paese a livello di comunità, bisogna fare di tutto per eliminare i rischi economici causati dal virus. A questo riguardo il ministro crede sia il caso di impiegare le forze dell’ordine per tenere un maggiore controllo delle misure anti-coronavirus.

Il ministro della Sanità Marek Krajčí ha dichiarato oggi che un grosso problema sono i cosiddetti superdiffusori, che sono il 10% circa degli infetti e sono persone che con il loro comportamento irresponsabile rappresentano un rischio per gli altri trasmettendo l’infezione da coronavirus in maniera esponenziale tra gli slovacchi.

