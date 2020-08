Salario minimo a 623 euro, i sindacati abbandonano i colloqui

Nella riunione di lunedì delle parti sociali con i rappresentanti del ministero del Lavoro, la Confederazione sindacale (KOZ) ha lasciato i lavori e sospeso il dialogo con le controparti dopo che il ministro del Lavoro Milan Krajniak (Sme Rodina) ha invitato a discutere del salario minimo per il prossimo anno sono una delle parti in campo, ovvero i datori di lavoro. I sindacati avevano appena respinto la proposta di compromesso del ministero, e i funzionari ministeriali si sono ritirati per quasi mezz’ora in un’altra stanza per discussioni dirette con i rappresentanti delle imprese.

Un atto che KOZ considera in flagrante violazione del dialogo sociale che è e deve rimanere a tre – sindacati, datori di lavoro e governo – affermano. KOZ sta ragionando se informare di questo grave atto – mai accaduto in trent’anni di contrattazione con un’unica eccezione durante il governo di Vladimír Mečiar – la sede dei sindacati a Bruxelles e l’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO).

Il ministro avrebbe, secondo le accuse dei sindacati, rimosso dalla bozza di accordo sul salario minimo una proposta per introdurre un salario minimo iniziale, proponendo al contempo di eliminare la formula di valorizzazione automatica del livello di salario minimo nazionale per l’anno successivo. Intanto il ministero ha alzato di tre euro la sua proposta per il 2021, da 620 a 623 euro al mese.

Commentando la decisione della Confederazione sindacale di lasciare i lavori, il ministro Krajniak ha detto di rifiutare il ricatto da chi fin dall’inizio non ha voluto negoziare e rimane fermo, dopo mesi di trattative, a insistere sulla propria proposta iniziale senza la minima volontà di trovare un compromesso. Krajniak ha difeso la decisione di incontrare i datori di lavoro da soli, dicendo che «abbiamo continuato a negoziare con coloro che volevano davvero negoziare». La mia responsabilità, ha aggiunto il ministro, è fare in modo che 2 milioni di dipendenti in Slovacchia abbiano un lavoro e vengano pagati, e non aiuta il fatto che «200.000 persone associate ai sindacati abbiano un lavoro meglio retribuito mentre altre decine di migliaia rimangano disoccupati».

La proposta del ministero di 623 euro mensili (lorde) dal 2021, un valore pari al 57% del salario medio nel 2019, è migliorativa di 43 euro rispetto al salario minimo fissato per l’anno corrente a 580 euro. Krajniak difende la proposta dicendo che «abbiamo ottenuto un aumento del 7% del salario minimo nel momento della peggiore crisi economica dalla seconda guerra mondiale, quando anche paesi come la Germania non se la passano proprio bene». Va anche considerato che un aumento del salario minimo in questo momento vuole essere un aiuto alla ripresa dell’economia e alla crescita delle opportunità di lavoro, per far sì «che tutte le persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi pandemica possano trovare un lavoro il prima possibile».

I sindacati continuano a chiedere che il salario minimo nel 2021 sia aumentato a 656 euro, mentre inizialmente i datori di lavoro avevano chiesto il congelamento per almeno un anno dei 580 euro attuali. Il ministero aveva prima proposto un aumento a 620 euro oltre a un salario minimo di ingresso a 456 euro. A fronte di una proposta di modesto aumento a 623 euro del minimo salariale, sarebbe stata abolita la soglia iniziale dei 456 euro.

La proposta di adeguamento del salario minimo per l’anno prossima sarà presentata dal ministro del Lavoro a una prossima riunione di governo.

