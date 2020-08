Earth Overshoot Day, Čaputová: necessario che ciascuno si impegni a fare di più

Nel 2020 l’Earth Overshoot Day, il Giorno del debito ecologico ovvero la data simbolica in cui l’umanità ha consumato tutte le risorse prodotte dal pianeta in un interno anno, è caduto il 22 agosto, con ben tre settimane di ritardo rispetto al 2019. Un livello che ci riporta a quasi quindici anni fa. «Sarebbe una gran bella notizia se fosse dovuta a un cambiamento nell’atteggiamento dell’umanità nei confronti della protezione del pianeta», ha scritto sul suo profilo Facebook la presidente della Repubblica Zuzana Čaputová, e non fosse invece «causata dalle restrizioni nei trasporti, nella produzione industriale e nelle altre attività umane durante la pandemia» di COVID-19, ha dichiarato. «È nostro dovere vivere in modo tale da non aumentare il debito ecologico che sarà ereditato dalle generazioni a venire», ha aggiunto la presidente slovacca. È possibile ridurre il debito ecologico, ma è un risultato che dovrebbe essere raggiunto con una trasformazione della produzione e con cambiamenti positivi nei consumi di tutte le persone, ha concluso Čaputová.

Per il mondo l’EOD è caduto il 22 agosto, ma per la Slovacchia è stato il 21 maggio. Secondo le stime più realistiche, procedendo di questo passo nel 2050 l’umanità consumerà il doppio di quanto la Terra produce.

(Red)

