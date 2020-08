Ministero Esteri: le raccomandazioni per viaggi nelle regioni a rischio COVID. L’Italia è tutta sicura

In base alle risoluzioni del consiglio degli epidemiologi della scorsa settimana, il ministero degli Esteri slovacco ha emesso lunedì nuove raccomandazioni di viaggio per i turisti che intendono recarsi all’estero, in relazione alla crescita dell’incidenza dei contagi in diversi paesi d’Europa e del mondo.

Per il momento, e fino all’1 settembre, non verrà rivisto l’elenco dei paesi meno rischiosi (i cosiddetti paesi sicuri o “verdi”) come da mappa allegata. Tuttavia, il ministero raccomanda la massima attenzione, e una attenta considerazione della necessità di un viaggio in certe regioni che sono più a rischio in paesi in cui la situazione epidemiologica è notevolmente peggiorata nelle ultime settimane o giorni. In questo caso, sulle “regioni a rischio”, gli epidemiologi aggiorneranno i dati almeno una volta ogni due settimane.

L’elenco delle regioni con aumentatato rischio di infezione, che include paesi come Francia, Croazia e la vicina Polonia, non prevede alcuna restrizione o raccomandazione per quanto riguarda l’Italia :

⋅ 🇨🇿 Repubblica Ceca: la regione di Praga

⋅ 🇭🇷 Croazia: la contea di Vukovar-Srijem e la contea di Spalato-Dalmazia

⋅ 🇵🇱 Polonia: il voivodato della Slesia e il voivodato della Piccola Polonia (Małopolskę)

⋅ 🇪🇸 Spagna: tutto il paese

⋅ 🇫🇷 Francia: le regioni Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Île-de-France e Mayotte

⋅ 🇧🇪 Belgio: tutto il paese

⋅ 🇲🇹 Malta: l’intera isola

⋅ 🇳🇱 Paesi Bassi: le regioni Noordholland e Sudholland

⋅ 🇮🇪 Irlanda: Midlands e Mid-East

⋅ 🇩🇰 Danimarca: Midtjylland

⋅ 🇬🇧 Gran Bretagna: Grampian

⋅ 🇪🇪 Estonia: le regioni Tartumaa e Harju Maakond.

Tra i paesi extra UE sono considerati “sicuri” Australia, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda e Cina.

Le informazioni importanti e i rischi per ogni paese estero sono disponibili sul sito https://hranice.mzv.sk del ministero degli Esteri.

(Red, Martin Klus)