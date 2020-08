Produzione industriale, calo dell’8,5% a giugno, meno peggio del previsto

A giugno la produzione industriale della Slovacchia è diminuita dell’8,5% su base annua, secondo i dati emessi slovacco, una percentuale piuttosto moderata dopo il significativo calo dei mesi precedenti, in particolare il -42% di aprile e il -33,5% di maggio. La produzione industriale nel mese di giugno è stata soprattutto influenzata da un calo annuo del settore riparazione e installazione di macchine e attrezzature (-30,6%), produzione di metalli e strutture metalliche (-19,4%), macchinari di trasporto (-9,4%), macchine e attrezzature non classificate altrove (-15,3%) e produzione di gomma, plastica e altri prodotti minerali non metallici (-10,7% ).

Nel frattempo, la produzione industriale è aumentata su base mensile di quasi il 22% rispetto a maggio.

Complessivamente, nei primi sei mesi dell’anno la produzione industriale è diminuita del 17,7%, soprattutto a causa dei segni meno nella produzione manifatturiera (-20,6%). In aumento, al contrario, la produzione nel settore minerario ed estrattivo (4,5%).

