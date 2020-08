Za Ľudí: Kiska lascia, eletta presidente Veronika Remišová

La “quarta gamba” del governo, il partito Za Ľudí, ha scelto sabato il leader che sarà chiamato a traghettare la formazione politica oltre le brume dell’attualità, mettendosi alle spalle l’eredità dell’ex presidente della Repubblica Andrej Kiska con tutto il suo portato. Non si era mai visto un presidente che si mettesse in politica dopo la fine del suo mandato, semmai era sempre stato il contrario. Con Kiska si è inaugurato un nuovo modo di vedere la più alta carica dello Stato, un ingresso a piedi uniti dal mondo del business, con una campagna presidenziale costosa e molto mediatica, e poi il tentativo di consolidare il consenso ottenuto trasferendolo in un nuovo soggetto politico. Operazione riuscita solo a metà. Anzi, anche meno. Il grande consenso che aveva accompagnato la figura di Kiska in cinque anni di presidenza non si è trasformato in una crociata vittoriosa al primo appuntamento sul campo di battaglia. Le elezioni del 29 febbraio scorso non sono state quel plebiscito che Kiska si aspettava, e l’ingresso in Parlamento con dodici seggi ha mostrato i limiti di una operazione studiata a tavolino ma che non ha incontrato il gradimento popolare atteso. Per di più, il carisma dell’ex presidente non ha portato nuova linfa al partito in questi mesi, dato che il leader si è visto poco, anzi pochissimo, ritirandosi prima ancora di firmare l’accordo di coalizione, mentre video usciti ad arte a pochi giorni dal voto lanciavano ombre sulla sua onorabilità.

Ora l’onere e l’onore di guidare il partito spetterà alla ministra per gli Investimenti, lo sviluppo regionale e l’informatizzazione Veronika Remišová, la scelta più naturale per la formazione che lei aveva già guidato dalla primavara sin dai negoziati per la formazione di un nuovo governo. I delegati al congresso dell’8 agosto l’hanno scelta a scapito dell’altro candidato, il rivale Miroslav Kollár, già parte della presidenza di Za Ľudí fin dall’inizio, come vicepresidente del partito. Andrej Kiska, che non si era candidato, con questo ultimo atto ha detto il suo addio definitivo alla politica. Il congresso ha inoltre eletto diversi vicepresidenti.

Nel suo intervento, Remišová ha detto di volere continuare a dirigere il partito sulle orme fissate dal fondatore Kiska. E per il futuro vuole che sia un moderno partito europeo centrista, una forza ragionevole e dignitosa nella politica slovacca. Secondo lei non esiste un’alternativa «così centrista nell’arena politica slovacca», noi siamo «l’unica alternativa di questo tipo», e con le capacità professionali che abbiamo «credo che cresceremo e saremo un partito forte». Essere un partito di centro non significa essere «insapore e inodore». È piuttosto questione di «unire le persone con idee più conservatrici con quelle con un pensiero piuttosto liberale». Sin dall’inizio abbiamo messo al centro le regioni, ma non significa che Bratislava o Košice non possano diventare i nostri bastioni più forti, ha affermato Remišová.

Non è andato tutto liscio al congresso, Remišová non voleva nominare lo sfidante Kollár tra i vicepresidenti del partito, ricevendo numerose critiche. Due altri vice (Žitňanská e Šeliga) hanno finché Kollár non è stato riammesso nella direzione.

(Red)