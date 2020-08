Record di attivo nel commercio estero a giugno, cruciale il ruolo del settore dell’auto

Apparentemente una delle colonne dell’economia slovacca avrebbe già mostrato una vigorosa ripresa dalla crisi provocata dalla pandemia Covid-19. Nel mese di giugno il commercio con l’estero della Slovacchia ha realizzato un avanzo record, insieme a un significativo risveglio delle esportazioni. Il comparto dell’auto, in particolare, ha schiacciato il pedale dell’acceleratore portando l’eccedenza della bilancia commerciale a 710 milioni di euro.

In giugno 2020 l’export si è attestato a 6,4 miliardi di euro (-1,2% su base annua), mentre le importazioni totali sono scese dell’8,9% a 5,6 miliardi. Il saldo attivo del commercio estero è stato di di 709,9 milioni di euro (480 milioni in pià dell’anno scorso).

Nel frattempo, il risultato del periodo gennaio-giugno 2020 segna un calo delle esportazioni del 17% rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno, e di una diminuzione dell’import del 15,6%. Nei primi sei mesi del 2020 il saldo commerciale con l’estero era positivo per 186 milioni di euro (contro 731 milioni del primo semestre 2019).

Gli analisti economici sono rimasti sorpresi dal risultato di giugno, soprattutto dalla significativa ripresa dell’export, più del previsto. Ľubomír Koršňák di UniCredit nota che le esportazioni sono quasi tornate ai livelli precedenti al COVID-19, anche se i dati di giugno potrebbero essere stati “sporcati” con le esportazioni in ritardo a causa dell’epidemia. In prospettiva, tuttavia, ci si può ragionevolmente aspettare che il coronavirus rallenterà la domanda in Europa – sia di investimenti che di consumi – finendo per influenzare il commercio estero della Slovacchia.

