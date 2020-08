Noi ci prendiamo qualche giorno, ci risentiamo presto

Mentre sicuramente la Slovacchia e il mondo continueranno a girare, ci auguriamo a un ritmo un pochino più lento, noi intanto ci prendiamo un po’ di fiato. Contiamo di tornare in tempo per raccontarvi di nuovo quel che succede in questa parte di mondo, cercando di non perdere nulla di essenziale.

Ci rivediamo presto. E auguriamo anche a voi una sana e rigenerante vacanza.

Buon Ferragosto.

P.S.: chi volesse saperne un po’ di più sulla festività del Ferragosto, dalle origini romane delle feriae Augusti alla solennità cristiana dell’Assunzione di Maria Vergine, fino alla genesi fascista della tradizione della gita fuori porta, può leggere qui.