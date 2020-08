Divario di genere, si amplia la differenza nei salari delle donne slovacche

Secondo quanto calcolato dall’Ufficio di Statistica, lo scorso anno le differenze retributive tra uomini e donne, anziché diminuire sono aumentate. Il salario medio lordo delle donne in Slovacchia arrivava solo al 79,8% di quello degli uomini, seguendo un trend già in corso anche nell’anno precedente. I maschi in Slovacchia hanno guadagnato in media 1.399 euro al mese nel 2019, 283 euro in più rispetto alle donne, oltre l’11% superiore alla media, mentre la paga per le femmine si ferma a quasi l’11% sotto la media.

Istruzione e una maggior rappresentanza di donne in certe attività economiche a basso reddito sono i fattori che influenzano principalmente la minor crescita dei salari delle donne. Inoltre, l’Ufficio di Statistica afferma che il divario retributivo è anche dovuto a «pregiudizi sull’idoneità di uomini e donne a svolgere determinati tipi di lavori, avanzamenti di carriera, partecipazione a posizioni dirigenziali, nonché maternità e doveri genitoriali».

(Red)

Illustr. BS