Oggi è la “Giornata delle rose bianche” per le vittime degli incidenti minerari

Le operazioni di soccorso, partite all’istante, recuperarono sei corpi a circa 65 metri dal presunto epicentro dell’esplosione. Anche 14 ore dopo l’esplosione le condizioni nella zona erano incompatibili con la vita, con livelli di biossido di carbonio così alti da non poter essere misurati. Durante le successive 24 ore vennero recuperati altri tre corpi. Entro il 12 agosto i soccorritori recuperano i corpi di 16 dei 20 deceduti. Il giorno i soccorritori tirarono fuori gli ultimi quattro cadaveri, sfidano temperature di 50 gradi e lavorando a visibilità prossima allo zero.

La relazione redatta dall’Ufficio distrettuale minerario di Prievidza stabilisce che il disastro minerario non è dovuto a fattori umani, né a carenze nell’organizzazione. Esso sarebbe invece stato causato da fattori imprevedibili che fanno parte del rischio inerente all’attività mineraria.

Quella di Handlová, come tutte le altre miniere di lignite della regione, è destinata a chiudere entro il 2024, quando il governo smetterò di sovvenzionare l’uso del carbone per la produzione elettrica. L’intera area e l’industria locale subiranno una profonda trasformazione verso una transizione verde, favorita da un piano di investimenti e fondi europei per la riconversione verso una industria pulita e sostenibile.