Altri due morti in Slovacchia per coronavirus, gli attualmente positivi sono 646

Sono salite a 31 le vittime di coronavirus in Slovacchia con due nuovi decessi segnalati giovedì 6 agosto. Si tratta di un uomo di 71 anni che è morto nell’Ospedale universitario di Trenčín e di una donna di 78 anni morta lo stesso giorno all’Ospedale universitario di Prešov. Da maggio a questa parte sono tre le vittime registrate per COVID-19, la prima delle quali avvenuta a fine luglio all’Ospedale di Dunajská Streda (Trnava).

Ieri sono stati 43 i nuovi casi di infezione segnalati in Slovacchia, portando il numero totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza a 2.523. La maggior parte dei nuovi pazienti è stata registrata nei distretti di Bratislava (12), Prievidza (8), Nové Mesto nad Váhom (3), Košice (3) e Nové Zámky (3), e in gran parte sono persone tornate da paesi per i quali sono obbligatori la registrazione e il test dopo l’arrivo in Slovacchia, oltre ai contatti di alcuni dipendenti infetti in alcune fabbriche nella regione di Trenčin.

L’Ufficio regionale di salute pubblica di Bratislava ha segnalato, secondo RTVS, che tra i casi positivi registrati giovedì nella capitale e nel suo distretto ci sono turisti slovacchi di ritorno dalle vacanze in Croazia, Spagna, Emirati Arabi Uniti ed Egitto, due provenienti dall’Ucraina e uno dalla Serbia. Tre pazienti non sanno dove potrebbero aver contratto il virus poiché non hanno precedenti di viaggio recenti e non conoscono alcuna persona infetta.

Nella giornata di giovedì sono stati eseguiti in totale 2.473 test, e i pazienti finora guariti sono 1.846 (+22). Il numero degli attualmente positivi è così salito a 646.

A tutto ieri 41 pazienti erano ricoverati in ospedale (con diagnosi Covid per 19 di loro), 2 erano in terapia intensiva e 5 collegati a ventilatori polmonari.

Secondo gli epidemiologi, il 38,4% dei casi di coronavirus registrati a luglio nel paese sono stati importati dall’estero. La maggior parte delle persone infette provenivano da Ucraina (81), Serbia (65), Repubblica Ceca (48) e Regno Unito (19) . Quasi il 61% di tutti i casi positivi registrati durante questo periodo non presentava sintomi prima del test.

(Red)

Foto CC0