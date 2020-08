Most-Hid, SMK e Spolupatričnosť faranno un unico partito etnico-ungherese

Verrebbe da dire “meglio tardi che mai”. Dopo anni di litigi, gelosie e veti incrociati, i capi dei partiti extraparlamentari etnico-ungheresi Most-Hid, SMK e Spolupatričnosť (Osszefogas / Amicizia) hanno messo da parte i malumori e firmeranno una dichiarazione il 20 agosto a Komarno (regione di Nitra) per formare un partito politico unico che guardi alla vasta minoranza (oltre il 10%) di etnia magiara che vive nel paese. Per arrivarci è stato necessario che tutti i movimenti politici di quest’area si trovassero fuori dal Parlamento, per la prima volta dalla nascita della Repubblica Slovacca indipendente, lasciando senza rappresentanza un decimo della popolazione slovacca. Nel corso dell’ultimo anno, visti i sondaggi non proprio favorevoli, tra i suddetti partiti si era tentato in ogni modo di trovare un punto di contatto per la creazione di una unica lista elettorale, ma tutto era finito in fumo e nessuna delle tre principali sigle politiche di riferimento del mondo slovacco-magiaro era riuscita a superare la soglia di sbarramento al voto parlamentare del 29 febbraio.

Il nuovo leader di Most-Hid, László Sólymos, che ha preso il posto del dimissionario Béla Bugár dopo le elezioni di febbraio, ha detto che il primo passo da fare è trovare una forma adeguata di collaborazione. «Abbiamo bisogno di una visione, una strategia e soluzioni specifiche per problemi specifici», e «Il partito comune che creeremo sarà basato sul principio di democrazia, un orientamento pro-europeo e una forte rappresentanza delle minoranze nazionali ungheresi e di altre nazioni in Slovacchia», ha dichiarato. Most-Hid di recente ha pubblicato i risultati di un sondaggio secondo il quale circa il 70% degli ungheresi in Slovacchia si aspetta che i partiti etnico-ungheresi si uniscano in un unico partito.

«Siamo favorevoli alla formazione di un partito comune che rappresenterà tutti gli ungheresi in Slovacchia. I litigi e ostilità da 11 anni a questa parte tra i due maggiori partiti etnico-ungheresi deve finire. I nostri sostenitori non sono interessati a vecchie controversie, vogliono vedere una nuova unità. Un partito unito che rappresenti gli ungheresi in Slovacchia deve essere costituito al più tardi entro un anno», ha dichiarato il capo di Spolupatričnosť, Szabolcs Mozes.

I colloqui sulla forma del nuovo partito inizieranno nei prossimi giorni.

(Red)