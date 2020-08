Camera di commercio e Klub 500 chiedono al governo di aiutare di più le aziende

La Camera di commercio e industria slovacca (SOPK) ha esternato il suo sostegno pubblico all’invito mosso al premier Igor Matovič dal Klub 500, l’organizzazione dei datori di lavoro con oltre 500 dipendenti, perché non si blocchino le misure per proteggere i posti di lavoro.

SOPK ha notato che è un fatto che il sostegno pubblico alle imprese nell’emergenza coronavirus in Slovacchia sia il più basso tra i paesi V4 (Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia). Il divario è ancora maggiore se si prendono in considerazione i paesi dell’UE più sviluppati. È adesso il momento di aiutare la competitività delle imprese, quando ancora ì possibile aiutare l’economia a risollevarsi. Se si aspetta, per molte aziende l’assistenza dello Stato sarà inutile perché troppo tardiva, sostiene SOPK attraverso la portavoce. Quel che serve non è andare alla tv o sui giornali a fare proclami, ma sedersi a un tavolo con calma e cercare una soluzione che dia un aiuto significativo all’economia, e dunque a beneficio di tutti, ovviamente tenendo conto delle possibilità delle finanze pubbliche.

Il Klub 500 ha detto nei giorni scorsi che l’attuale livello di aiuti statali per mantenere l’occupazione nelle imprese è insufficiente. Se non viene aumentato c’è il rischio di perdere migliaia di posti di lavoro nei prossimi mesi. Il presidente della Klub 500 Vladimir Soták ha invitato il governo a usare il denaro dei fondi dell’UE e il primo ministro Matovič a convocare a un tavolo gli imprenditori per discutere del dove indirizzare gli aiuti.

(Red)

Foto CC0