SARIO, fino al 31 agosto registrazione con sconto alla Fiera della cooperazione industriale

C’è tempo fino alla fine di questo mese per registrarsi con uno sconto alla “Fiera della cooperazione industriale” organizzata dall’Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo del commercio SARIO, l’evento di cooperazione internazionale più importante in Slovacchia. La fiera si terrà il 21 ottobre 2020 a Bratislava, essendo stata spostata rispetto alla tradizionale collocazione primaverile a causa dell’emergenza coronavirus.

Per chi si registra entro il 31 agosto c’è uno sconto sulle tariffe, con costi a partire da 110 euro per azienda. L’evento, alla 14esima edizione, aiuta con i suoi incontri B2B a mettere in comunicazione aziende slovacche e straniere, favorendone l’espanzione produttiva e commerciale.

La registrazione alla “” è possibile, senza sconto, fino al 4 ottobre. Tuttavia, chi prenota con anticipo ha maggiori possibilità di selezionare i partner con i quali intende avere un incontro a quattr’occhi per meglio focalizzare il proprio business. All’atto della registrazione, infatti, si possono impostare le proprie preferenze per gli incontri aziendali B2B, e dunque migliorare la visibilità della propria azienda e prodotti e allargare la platea di potenziali clienti, oltre che ottenere collaborazioni preziose per sviluppare la propria attività.

La borsa propone inoltre discussioni di gruppo, tavole rotonde e conferenze su argomenti di attualità e progetti innovativi slovacchi, prototipi e iniziative di ricerca.

Maggiori informazioni sono

dell'edizione 2019.

