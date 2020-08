Il settore dell’auto si riprende meglio in Slovacchia che altrove

Secondo il quotidiano Denník N il settore automobilistico slovacco sta recuperando dalla crisi conseguente al coronavirus più rapidamente che in altri paesi. della scorsa settimana che fa il punto sulla situazione del comparto dell’industria dell’auto nazionale si racconta che la fabbrica della Volkswagen a Bratislava e quella PSA di Trnava stanno producendo a pieno regime, mentre la coreana Kia Motors dovrebbe aggiungere un terzo turno di lavoro nell’impianto a Zilina il 2 settembre (dopo due settimane di pausa estiva) e l’ultima delle quattra case automobilistiche in Slovacchia, la britannica Jaguar Land Rover produce a due turni nella nuova sede di Nitra, come già faceva prima della pandemia.

Globalmente, il mondo dell’auto soffre di una frenata della domanda di automobili, che quest’anno dovrebbe fermarsi a un 20-30% in meno rispetto al 2019. Ma l’Associazione dell’industria automobilistica ZAP prevede per il comparto in Slovacchia un calo di produzione solo del 10%, con una stima a fine anno di circa 1 milione di automobili. I produttori automobilistici sono in attesa del kurzarbeit e lodano il piano del governo di adottare un sistema di kurzarbeit permanente. Esprimono tuttavia le loro critiche all’aumento previsto dei salari minimi.

(Red)

Foto: linea montaggio

Kia Ceed a Zilina (Kia.sk)