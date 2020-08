Autostrade slovacche: dal 2024 sarà NDS a riscuotere i pedaggi dei mezzi pesanti

Si potrebbe essere ad una volta nella questione annosissima del gestore dei pedaggi delle autostrade slovacche. Oggi il sistema di pedaggio per i mezzi superiori a 35 quintali, noto con il nome Myto, è gestito dall’operatore SkyToll in scadenza, e dalla concessione lo Stato guadagna piuttosto poco dei lucrosi incassi della società privata, che mantiene la piena proprietà del sistema di riscossione utilizzato attualmente.

Nel prossimo autunno la Società delle autostrade nazionali NDS lancerà una gara d’appalto per selezionare il nuovo sistema di pedaggio, che poi verrà acquisito dallo Stato e gestito per suo conto proprio da NDS, un sistema considerato decisamente più vantaggioso per le finanze pubbliche. Il nuovo sistema non sarà operativo prima della scadenza dell’attuale contratto a fine 2022, ha dichiarato il ministro dei Trasporti Andrej Doležal (Sme rodina). Se sarà necessario, il ministro si è detto pronto a ritornare alle vignette adesive in attesa di approntare il nuovo sistema elettronico di riscossione, e di estendere temporaneamente ai mezzi pesanti il sistema oggi in uso per pedaggio delle autovetture. Il nuovo sistema di pedaggio per i mezzi pesanti dovrebbe entrare in funzione nel 2024.

Nei dieci anni di gestione di Skytoll si raccoglieranno complessivamente 2 miliardi di euro in pedaggi, di cui la società si trattiene la metà per i costi di funzionamento.

Il nuovo sistema invece dovrebbe raccogliere 2,5 miliardi in dieci anni, e i suoi costi di gestione non dovrebbero superare i 350 milioni, meno di un terzo del sistema attuale. Il ministro non intende aumentare i costi dei pedaggi nei prossimi due anni, e vuole esterndere il pedaggio ad alcune tratte di strade di seconda classe che corrono parallele alle autostrade. Pensa che anche il nuovo sistema non dovrebbe prevedere il pagamento del pedaggio per le strade di terza classe.

Di recente una analisi dell’NKÚ, la Corte dei conti slovacca, ha stabilito che il sistema attualmente in uso per il pedaggio dei mezzi pesanti non è conveniente per gli interessi dello Stato. Il progetto, nato nel 2010 come partenariato pubblico-privato (PPP) che avrebbe dovuto passare nelle mani dello Stato nel 2022, dopo 14 anni, per 262 milioni di euro, non include tuttavia la cessione del sistema di riscossione elettronico, che rimarrà di proprietà della società privata. Un sistema già estremamente costoso, che lo Stato ha già pagato 800 milioni di euro.

(La Redazione)

Foto CC0