Land Rover ritarda di sei mesi la produzione a Nitra del nuovo Defender 3 porte

La casa automobilistica anglo-indiana Jaguar Land Rover (JLR) ha deciso di ritardare il lancio di una versione a 3 porte più piccola del suo modello Defender, che è prodotto a Nitra. La produzione del modello Defender 90, secondo Automotive News Europa, è stata spostata in avanti di sei mesi, all’anno prossimo. L’impianto di Nitra ha avuto quest’anno problemi di approvigionamento della cana di produzione a causa delle restrizioni indotte dalla pandemia di Covid-19.

Oggi la fabbrica, alle porte di Nitra, produce già i modelli Defender 110 (cinque porte) e Discovery, sebbene non sia operando alla massima velocità consentita. Per il Defender, peraltro, ha un arretrato di 20.000 ordini in attesa. La versione a tre porte, un modello presentato al Salone di Francoforte nel 2019, è un’alternativa meno impegnativa rispetto a un robusto fuoristrada.

