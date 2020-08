Veto della presidente sulle norme per l’elezione del Procuratore generale e speciale

La presidente della Repubblica Zuzana Čaputová ha posto il veto a un disegno di legge approvato in Parlamento a metà luglio per cambiare le modalità della selezione per le figure di Procuratore generale e Procuratore speciale. Secondo il capo dello Stato, parti dell’emendamento sono incostituzionali, e se il Parlamento dovesse approvare nuovamente il provvedimento contestato, superando in questo modo il veto presidenziale, lei è pronta a presentare una mozione alla Corte costituzionale per il rigetto definitivo della modifica legislativa.

L’emendamento consentirebbe anche alle persone che non sono procuratori di candidarsi alla carica di Procuratore generale, ed elimina la clausola che oggi permette solo ai pubblici ministeri della Procura generale di ricoprire la carica di Procuratore speciale. Tra i principali requisiti per candidarsi c’è la cittadinanza slovacca, almeno 40 anni di età, e 15 anni di esperienza in diritto e un curriculum senza macchie. Per la carica di Procuratore speciale serve anche superare un esame giudiziario. Secondo il dettato dell’emendamento, Procuratore generale e speciale possono essere revocati dal presidente della Repubblica su proposta del Parlamento se quest’ultimo ritiene che la persona in carica abbia cessato di svolgere correttamente le proprie funzioni. Le questioni poste nell’emendamento sono di una certa urgenza, visto che il mandato dell’attuale Procuratore generale Jaromír Čižnár, eletto nel 2013 dal governo monocolore Smer-SD, è scaduto il 17 luglio. Secondo la commissione parlamentare costituzionale le audizioni dei candidati alla carica di Procuratore generale non potranno comunque aver luogo prima dell’inizio di novembre. La questione del veto della presidente Čaputová dovrà a questo punto essere affrontata, causa pausa estiva, nella sessione del Parlamento prevista per settembre. Le audizioni, che dovrebbero essere pubbliche e trasmesse dai media, prevedono che a interrogare i candidati siano i membri della commissione e un rappresentante dell’Ufficio della presidente.

Čaputová con la sua bocciatura ha contestato in modo specifico le ragioni per l’estromissione del Procuratore generale e del Procuratore speciale. In quest’ultimo caso il disegno di legge permette anche al Parlamento di licenziarlo, una opzione che lei non accetta in quanto la funzione di una istituzione così importante non dovrebbe essere sottoposta alle decisioni del potere politico.

Il primo ministro Matovič non si è ufficialmente espresso sulle riserve della presidente, mentre un deputato del partito liberale al governo (SaS) ha detto di credere che Čaputová non abbia capito il nucleo delle intenzioni di chi ha redatto la legge, ovvero aumentare la responsabilità della procura a livello europeo. Sempre dalla coalizione, il vicepresidente del Parlamento Juraj Šeliga (Za ludi) intende rispettare la decisione della presidente e discutere se e come rivedere insieme agli estensori del provvedimento una rielaborazione delle parti contestate.

Dal canto loro, i rappresentanti dei partiti di opposizione – Smer-SD, ĽSNS e il gruppo di deputati intorno a Pellegrini (Hlas) – sono d’accordo con la decisione della presidente. Ondrej Ďurica del partito di estrema destra ĽSNS, ha detto che il suo movimento si aspettava «uno scenario del genere» e se lo auguravano già mentre il disegno di legge veniva presentato in aula. Secondo il vicepresidente del Parlamento ex ex primo ministro Peter Pellegrini (Hlas), il veto è un «segnale significativo che indica come il governo abbia oltrepassato i confini dello stato di diritto e stia tentando di privatizzare organi che dovrebbero essere indipendenti per principio».

(La Redazione)