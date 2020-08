Economia, RRZ: tonfo di quasi il 15% nel secondo trimestre per la Slovacchia

L’economia della Slovacchia si sta gradualmente, seppure lentamente, riprendendo. Una stima di questi giorni dalle ultime precisione a breve termine del Consiglio per la responsabilità di bilancio (RRZ), dopo aver perso il 20% in aprile, punto più basso, o così almeno si spera, della crisi provocata dal coronavirus, a giugno ha ridotto il buco di un 10% circa.

Il Consiglio, ente governativo indipendente per la valutazione dello stato delle finanze pubbliche, ha affermato che la contrazione dei mesi da aprile a giugno dovrebbe attestarsi a un 11% su base trimestrale, e che rivista su base annua significa una riduzione del Prodotto interno lordo (PIL) del 14,8% in confronto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo tipo di sviluppo, secondo RRZ, è persino migliore di quello di altre economie sviluppate che si stanno riprendendo più lentamente, ed è sensibilmente migliorativo rispetto alle stime dello stesso consiglio fatte a giugno. Le previsioni di giugno indicavano infatti un calo del PIL nel secondo trimestre del 13,7% su base trimestrale e del 17,3% su base annua, rispettivamente 2,7 e 2,5 punti percentuali meno buone di quelle attuali.

Nonostante un generale risveglio della crescita, RRZ avverte che le capacità dell’industria e dei servizi in Slovacchia «non saranno pienamente utilizzate durante l’intero anno 2020». La ripresa è e rimane incerta dopo un evidente peggioramento della situazione epidemiologica e dei nuovi contagi in tutto il mondo, e malgrado all’estero molti indicatori mostrino una certa accelerazione della domanda.

Per il primo semestre del 2020, RRZ stima che l’economia nazionale perderà il 9,3% del PIL, meglio di quanto inizialmente ipotizzato nelle previsioni macroeconomiche nel giugno 2020 (11,7%). Tuttavia, il la diminuzione per l’anno 2020 sarà del 13,3% su base annua, dice RRZ.

Nel frattempo, visto il deterioramento delle previsioni di entrate fiscali, conseguenza diretta di una recessione, il consiglio stima che il disavanzo pubblico nel 2020 può raggiungere gli 8,2 miliardi di euro, vale a dire il 9,4% del PIL. Rispetto alle previsioni di giugno si tratta di quasi 1,5 miliardi in più (1,7% del PIL). Su questo deficit peseranno in particolare le minori entrate fiscali e contributi per 2,7 miliardi di EUR, e le maggiori spese previste per 2 miliardi.

(Red)

Illustr. CC0