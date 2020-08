Una cerimonia funebre per Loris Colusso si svolgerà a Bratislava martedì 4 agosto. Preghiamo chi fosse interessato a rendergli l’ultimo saluto di chiedere per i dettagli via email all’indirizzo del giornale news@buongiornoslovacchia.sk oppure ai referenti conosciuti di Slovakia Group s.r.o. e di Buongiorno Slovacchia s.r.o..

La famiglia ringrazia fin d’ora chi vorrà intervenire.