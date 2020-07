Bici, jazz e arte per godersi la Slovacchia in agosto

Altri cinque appuntamenti con l’arte e la musica ci attendono nella seconda parte del mese di agosto per farci scoprire angoli insoliti della Slovacchia o rendere maggiormente stimolante una visita alle localita più note.

Un itinerario insolito è quello che viene offerto dalla città di Trnava, dove ritornano le per conoscere la storia degli edifici urbani e dell’architettura industriale.

Le “Strade della barbabietola e dello zucchero” è il percorso che il 22 agosto consentirà di visitare, a circa 10 km da Trnava, la raffineria di zucchero di Vlčkovce, la prima grande industria della città, fondata nel 1838 in stretto collegamento con la produzione agricola locale.

Rilevata nel 1876 dal gruppo finanziario Rotschild e ben presto modernizzata e ampliata, la raffineria divenne una delle più grandi aziende di trasformazione alimentare del Regno di Ungheria. L’ambiente dei piccoli proprietari terrieri e della raffineria di zucchero di Trnava ispirò il romanzo Kus cukru (“zolletta di zucchero”) dello scrittore, giornalista e politico ceco Peter Jilemnický, che all’epoca insegnava in una scuola del luogo.

Film di animazione e musica jazz saranno i protagonisti di due festival che si svolgeranno dopo Ferragosto.

è l’appuntamento che dal 19 al 23 agosto riunirà in vari luoghi di Košice musicisti professionisti e appassionati di jazz, in una kermesse di concerti, workshop, trasmissioni radiofoniche in diretta e seminari, organizzata dall’etichetta discografica Hevhetia.

I seminari, che rientrano nell’iniziativa slovacco-norvegese “NORSK-Scambio, cooperazione e istruzione”, offrono un’opportunità unica: sperimentare tutto quello che non viene insegnato nelle scuole di musica con i migliori musicisti professionisti dei due Paesi.

Dal 27 al 30 agosto si svolgerà a Žilina, nel centro culturale Stanica Žilina-Zárečie, .

Il Festival Internazionale dell’Animazione quest’anno presenterà una selezione di 300 dei 1650 film inviati da 65 Paesi diversi sul tema “The day after”. Il Festival propone pellicole dei più noti autori e di creativi emergenti, presentate al Sundance Festival, con uno spazio riservato anche ai film slovacchi e alle ultime tendenze nel settore dell’animazione. Oltre alle proiezioni, il Festival include seminari e concerti.

Il centro culturale Wave di Prešov fino al 31 agosto ospiterà la mostra dedicata al fumettista autodidatta iraniano , collaboratore di varie testate giornalistiche nazionali. Riconosciuto come uno dei 10 migliori autori iraniani di fumetti e vincitore di numerosi premi, Takjoo ha elaborato un suo personalissimo stile che mescola l’arte dell’antica Persia con tendenze avanguardistiche.

E per finire un appuntamento imperdibile con un’esposizione digitale allestita presso il castello di Bratislava, un progetto congiunto del Museo nazionale slovacco, del Museo di storia di Bratislava e del Museo statale di Peterhof, San Pietroburgo.

La reggia di Peterhof, edificata dall’imperatore Pietro il Grande su modello di Versailles, rappresenta una sorta di “enciclopedia” della vita di corte e della vita della dinastia Romanov. Fino al 4 febbraio 2022 “The Golden Age of Peterhof” presenta una collezione di oggetti – abbigliamento, porcellane e dipinti – appartenuti ai sovrani russi, da Pietro I a Caterina II. Tra i vari pezzi della mostra spicca il trono degli zar, che finora è stato esposto al di fuori della Russia solo negli Stati Uniti.

Tante occasioni di arricchimento culturale e di svago, con un’unica raccomandazione: prenotare in anticipo l’ammissione a visite e seminari che consentono la partecipazione di gruppi limitati di persone, per le ben note esigenze di distanziamento sociale.

Anche con la mascherina è possibile godersi una bella estate in Slovacchia.

(Paola Ferraris)

Foto: CC0,

, CC BY 2.0