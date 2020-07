Ecobonus 110%: vale anche per immobili in Italia dei connazionali iscritti all’AIRE

«Una buona notizia arriva dal MEF che, in risposta ad un question-time in VI Commissione Finanze da me presentato, conferma con chiarezza la possibilità di usufruire del super-ecobonus del 110% anche agli italiani residenti all’estero – iscritti all’AIRE – senza alcun ostacolo». Ne dà notizia Massimo Ungaro, deputato di Italia Viva eletto in Europa, che la scorsa settimana aveva presentato in merito .

Come riportato dal parlamentare, dunque, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato che «sarà possibile per questi proprietari e locatari, in luogo della detrazione, ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito a istituti finanziari o bancari. Un bel volano per rendere più efficienti energeticamente e più belle le nostre case di origine».

Illustraz. CC0