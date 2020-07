Adolescente accoltella tre persone della famiglia a Bratislava

Un adolescente avrebbe colpito con un’arma da taglio tre persone nella notte di domenica a Bratislava, in via Nákovná, nel quartiere Podunajské Biskupice a est della città. Le vittime, che hanno subito ferite multiple, dopo un primo soccorso sul posto sono stati trasportati negli ospedali di Bratislava. Tutti sono stati operati d’urgenza e sono in terapia intensiva, nessuno di loro è in pericolo di vita. L’aggressore, che è stato arrestato dalla polizia, è stato portato all’ospedale pediatrico di Kramaré con due ferite alla coscia e al braccio.

Si tratta di un dramma tutto famigliare, avvenuto in una casetta del quartiere. Un ragazzo sedicenne ha accoltellato i genitori e la sorella dopo la mezzanotte. Il padre, di 50 anni, è quello più grave, con ferite in particolare nell’area del collo, sulla schiena e al torace. Tracce di sangue sono rimaste visibili sul marciapiede e sulla strada. Una famiglia che i vicini non conoscevano bene, in quanto si è trasferita qui di recente.

(Red)