La popolazione in Slovacchia era di 5,46 milioni di persone nel 2019

Alla fine del 2019 vivevano in Slovacchia 5.457.873 persone. In maggioranza donne, il 51,1% pari a 2.792.523, mentre gli uomini erano 2.665.350. Del totale, 863.720 persone avevano una età pari o inferiore ai 14 anni, e 905.175 avevano un’età superiore a 65 anni. La quota di abitanti in età “lavorativa”, ovvero tra 15 e 64 anni, era composta da 3.688.978 persone.

I dati di un rapporto pubblicato lunedì dall’Ufficio di statistica slovacco dicono inoltre che il 98,6% persone che vivono in Slovacchia hanno anche la cittadinanza del paese. Sono nati in Slovacchia il 96,4% degli individui che qui risiedono. La maggior parte di coloro che non avevano la cittadinanza slovacca avevano quella di un altro paese membro dell’UE (60.311), e solo 17.132 individui avevano una cittadinanza extra UE. Ci sono pure 1.493 persone senza alcuna cittadinanza. Il maggior gruppo di stranieri erano cechi (14.445), ungheresi (11.092), rumeni (7.137), polacchi (6.081), tedeschi (4.300) e ucraini (4.070).

Nel 2019 sono 586 le persone che hanno acquisito la cittadinanza slovacca, in buona parte cechi (88), ucraini (76) e britannici (70). Mentre 349 hanno perso la cittadinanza slovacca tra i residenti in Austria (100), Germania (73) e Repubblica Ceca (68).

Rispetto al 2018, nel 2019 si sono trasferite in Slovacchia 7.016 persone, in particolare cittadini slovacchi (4.530 persone) e della Repubblica Ceca (408), Ungheria (369) e Ucraina (283). Mentre altri 3.384 individui si sono trasferiti fuori dal paese, quasi tutti cittadini slovacchi, che hanno preso residenza in Repubblica Ceca (1.142), Austria (760), Regno Unito (329) e Germania (241).

(Red)

Foto CC0