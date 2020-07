Dalla Commissione europea riconoscimento alla ricerca dell’Accademia delle scienze slovacca

L’Accademia slovacca delle scienze (SAV) , primo ente scientifico in Slovacchia, il marchio di qualità HR Excellence in Research della Commissione europea. Il riconscimento è riservato alle istituzioni che osservano i 40 principi della Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta europeo per l’integrità della ricerca. SAV si è impegnata all’integrazione dei principi della Carta e del Codice nelle politiche istituzionali e nelle strategie di gestione delle risorse umane, con l’obiettivo di promuovere l’organizzazione come luogo di lavoro che offra carriera attraente e condizioni di lavoro di qualità alla sua forza lavoro di ricerca.

Al fine di armonizzare le procedure nei singoli istituti SAS con i principi della Carta e del Codice, l’attuazione sarà effettuata nell’ambito delle 45 azioni definite nel piano d’azione. Il tasso di conformità a tali principi varia tra gli Istituti SAV, quindi il piano d’azione sarà adattato alle reali esigenze esistenti, ma sarà posta grande enfasi sulla condivisione delle migliori pratiche tra gli Istituti SAV.

Tra gli obiettivi di SAV e delle sue istituzioni nel breve periodo ci sarà quello di aprirsi ancora di più ai ricercatori stranieri rendendo più facile per loro gestire le procedure.

(Red)

Illustr. BS