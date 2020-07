Il premier Matovič sopravvive al voto di sfiducia dell’opposizione

Alla fine è andata come previsto: il primo ministro Igor Matovič (OĽaNO) rimarrà al suo posto. Soltanto 47 dei 125 parlamentari presenti in aula hanno votato per la sfiducia venerdì mattina presto, appoggiando la proposta dell’opposizione presentata da Smer-SD con il sostegno dei parlamentari indipendenti che sostengono Peter Pellegrini. Il premier ha in un primo momento ammesso di avere copiato parti importanti della sua tesi di laurea, correggendo poi il tiro quando ha dichiarato di aver agito inconsapevolmente, sicuro di aver citato in modo appropriato tutte le fonti utilizzate per la propria tesi. Matovič tuttavia non è particolarmente orgoglioso del suo percorso universitario, con le sue frequenti scappatelle dovute anche al fatto di avere iniziato a lavorare prima di finire gli studi.

La coalizione di governo composta da quattro partiti (OĽaNO, SaS, Sme Rodina e Za Ľudi) ha già dimostrato in casi precedenti di accuse di plagio a suoi membri di rilievo – il presidente del Parlamento Boris Kollár (Sme Rodina), il ministro dell’Istruzione Branislav Gröhling (SaS) – di non avere intenzione di mollare e andare avanti con il programma di governo.

Il voto è arrivato dopo un dibattito fiume di 15 ore, in cui hanno preso la parola oltre 30 oratori tra cui lo stesso primo ministro. La coalizione ha difeso Matovič e ha criticato l’opposizione. Questa, non del tutto unita, ha indicato varie ragioni per licenziare il primo ministro, come l’incapacità di mantenere le promesse e la divergenza dal programma di governo approvato in Parlamento nel mese di aprile

Il premier ha ringraziato i partner della coalizione per averlo sostenuto, e ha sottolineato il tanto lavoro ancora da fare.

(Red)

Foto Vlada SR