Consiglio per la responsabilità di bilancio: vanno cambiate le regole 

Secondo quanto scrive nella sua valutazione dell’attuazione della normativa sull’equilibrio di bilancio nel 2019, pubblicata giovedì, il Consiglio di responsabilità di bilancio (RRZ) che l’ex governo non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo a medio termine di raggiungere il pareggio di bilancio, nonostante le buone condizioni economiche delle finanze pubbliche e nonostante le entrate più elevate del previsto e i tassi di interesse sul debito pubblico più bassi. Il problema è che le spese sono cresciute ben al di sopra del quadro del piano di bilancio. Un fatto che, insieme ad altre misure, ha notevolmente peggiorato lo stato delle finanze pubbliche nel momento dell’arrivo della crisi dovuta al coronavirus, rendendo più difficile il rilancio dell’economia del paese.

Il Consiglio ritiene necessario modificare il funzionamento della normativa e che un’istituzione indipendente debba essere messa in grado di valutare la cosiddetta “regola del bilancio in pareggio” con la possibilità di innescare automaticamente una correzione in caso di deviazione significativa dall’obiettivo. La valutazione dei risultati e il meccanismo di correzione ora sono di competenza del ministero slovacco delle Finanze e del governo, un fattore che, a parere di RRZ, riduce l’efficacia della norma. Nel suo rapporto RRZ si propone come l’istituzione indipendente cui cedere il potere di innescare il meccanismo virtuoso di correzione.

L’obiettivo di bilancio a medio termine dello scorso governo (2016-2020) era di raggiungere un bilancio in pareggio entro il 2019. Negli anni dal 2016 al 2019 le finanze pubbliche sono state sostenute da un volume crescente di entrate fiscali aggiuntive non pianificate, oltre che da una riduzione degli interessi passivi. L’obiettivo mancato, tuttavia, ha portato il disavanzo strutturale al 2,1% del PIL nel 2019, con la colonna delle spese della pubblica amministrazione in crescita tra il 2016 e il 2019 di 10,8 punti al di sopra del livello consentito dalla regola di spesa. Nel 2020, a causa dell’emergenza coronavirus, il 24 giugno il governo ha annunciato la sospensione del meccanismo di correzione di bilancio viste le circostanze eccezionali dell’economia slovacca.

(Red)

