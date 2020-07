Incontri con Marína – Intervista con Ľubomír Korenko

Mgr.art. Ľubomír Korenko alias “Púčik” – UN TALENTUOSO PITTORE SLOVACCO

Lavora, vive e crea a Poprad, in Slovacchia. Sotto la guida di Tadeusz Blonsky (Doc. Mgr.art.) ha studiato design presso la Facoltà di Arti di Košice. In seguito, ha continuato a studiare dal pittore accademico Jozef Haščák. Gli piace affermare che ancora ai tempi della scuola primaria ha iniziato a frequentare la Scuola dell’Arte di Poprad con la docente Ina Dunajová, che ha fondato le basi del suo lavoro successivo. Più tardi, durante gli studi superiori nel campo del design e della creazione di mobili, ha acquisito conoscenze in anatomia, pittura e disegno, che utilizza fino ad oggi nel suo lavoro. Dall’anno 2005 al 2012 ha vissuto nel Regno Unito, dove è stato membro del “Warwickshire Artists Arts Group”. Qui ha continuato a studiare Arte e ha fatto diverse mostre. Dopo gli anni dello studio e con tutta l’esperienza acquisita, questo giovane artista ha sviluppato un interesse per la pittura espressiva-astratta.

I dipinti di Korenko sono stati ammirati in Slovacchia ed all’estero in 22 mostre, tra cui 14 individuali. Ha esibito i suoi lavori tra l’altro nel Regno Unito (“Pastelaria Portuguesa”, Warwick, “Coventry Museum”), in Slovacchia (“Galleria Skala Tatranskà Lomnica”, “Tatra Gallery Poprad”), in Repubblica Ceca (“Galleria Radost Havírov”), Ungheria (“Galleria Opera” di Budapest) e in una mostra di artisti provenienti da 27 Paesi dell’Unione Europea sotto il titolo “Stelle in cielo” alla “Galleria Laterna” in Slovenia.

Negli ultimi tempi ho cercato diversi dipinti di giovani autori slovacchi. Ho visto spesso il nome Korenko “Púčik”. I suoi dipinti sono in realtà incredibilmente numerosi ed estremamente interessanti. L’ho contattato e oggi vi presento questo interessante e talentuoso artista slovacco con il quale ho avuto una conversazione telefonica.

Ľubomír, sa che mi ha ingannato con il suo pseudonimo? All’inizio non credevo che fosse una sola persona, perché ha una creazione molto ricca. Veramente. Mi sembrava incredibile che un giovane artista abbia fatto tutti quei quadri. Da quanto tempo si occupa di pittura?

«Dipingo e disegno, e faccio questo tipo di attività creativa da quando ero piccolo. Nato come hobby, è poi cresciuto dentro di me e gradualmente si è evoluto diventando una cosa che non riesco a immaginare».

Dove ottiene l’ispirazione?

«Ricevo ispirazione intorno a me, nella natura, nel comportamento delle persone e nel mondo in generale. Naturalmente, mia moglie e mia figlia sono la mia grande fonte di ispirazione e contemporaneamente sono anche i miei rigeneratori».

Ha uno stile di pittura preferito?

«Mi piace sperimentare diversi stili di pittura, ma il mio mezzo preferito è l’acquerello, per l’indipendenza e libertà che lascia nella creazione. I colori si sovrappongono sulla carta, e si combinano, creando legami meravigliosi e spesso inaspettati. Trasferisco questa libertà che mi permette l’acquerello alle opere dipinte su tela o altre superfici, utilizzando colori acrilici combinati con vari materiali. È uno degli stili di pittura che mi permette le maggiori variazioni».

La sua tecnica preferita è l’acquerello…, ma lei continua ancora a disegnare?

«Parte importante del mio processo di creazione è il disegno. La linea è un elemento integrante all’interno della struttura della creazione dell’opera. Il mio lavoro inizia sempre dalla linea e continua nel processo successivo, dove la struttura del disegno si trasforma nell’espressione finale dell’immagine. Cerco sempre di dare la carica ai miei dipinti con un po’ di energia; il corso dell’energia, dell’emozione e delle mie idee, che sono nascoste da qualche parte dentro di me. Cerco di trasmettere la forma visiva e immaginarla nei miei dipinti. C’è sempre una storia dietro, ma voglio anche lasciare la porta aperta allo spettatore e alla sua immaginazione, in modo che possa entrare nel mondo nei miei dipinti e ricreare le sue storie».

Sta andando benissimo. (sorriso). Nella “Galleria Digitale Poliankovo” a Tatranskà Polianka sui Monti Tatra, nella sua mostra attualmente in corso, espone 20 opere sotto il titolo “Tajný svet v obrazoch” – “Il mondo segreto nei dipinti”. La cosa strepitosa è che le sue opere hanno ripreso la vita nel senso proprio. Com’è successo? Quali sentimenti ha provato in questa straordinaria trasformazione delle sue opere?

«Questo è avvenuto grazie alla realtà digitale. Grafici del “Poliankovo” hanno letteralmente messo in movimento i miei dipinti e la tela prende la vita…. Così il lupo, la volpe, l’orso o la città di Poprad si mettono in movimento. È stato interessante per me vedere come è nato tutto…. il graphic designer ha avuto mano libera. Ho potuto osservare il punto di vista del grafico, il modo in cui vede le mie opere. Gli elementi moderni che ha incorporato nei dipinti mi hanno permesso uno sguardo completamente nuovo sul mio lavoro. Vincent van Gogh è per me il più caro degli artisti, e gli ho dedicato un dipinto chiamato “Omaggio a Vincent”. Proprio in questa opera mi ha veramente sorpreso il design moderno… nel dipinto entra dal nulla un trattore che lo attraversa».

Su cosa sta lavorando in questo momento?

«Sto dipingendo nuove cose continuamente, e mi sto preparando anche per l’apertura di una nuova mostra nella mia città, Poprad. Ma ancora non so il periodo, a causa dell’attuale situazione per quanto riguarda il coronavirus. L’anno scorso sono stato avvicinato da un editore straniero con il quale ho firmato un contratto per pubblicare diverse fotografie di mie opere che illustreranno un libro importante. Le sto fotografando proprio ora. Non posso dire di più, perché sono vincolato dal contratto. Spero che il lavoro si realizzerà quest’anno».

Ľubomír, grazie per l’intervista e Le auguro tanto successo, tante belle mostre e gioia nella sua vita professionale e personale.

Cari amici, vi auguro una buona lettura, e non vi scordate:

Abbiate cura di voi,

vostra Marína

(Marína Hostačná)

Foto: Archivio

Caricatura di Marína:

©Viktor Csiba/©MHG AGENCY