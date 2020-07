Dichiarazione dei famigliari e dei collaboratori di Loris Colusso

A seguito della morte improvvisa del nostro congiunto Loris Colusso, preghiamo vivamente i media e il pubblico di rispettare pienamente il diritto alla protezione dei diritti personali della persona deceduta, che, in conformità con l’articolo 15 del Codice civile slovacco (legge n. 40/1964 Zb. ), è riconosciuta anche dopo la morte della persona.

Allo stesso tempo, invitiamo tutti a rispettare il fatto che ci siamo trovati in una situazione difficile e avremo bisogno di tempo per affrontare l’evento, e quindi non siamo in grado di fornire dichiarazioni o informazioni in materia. Poiché la questione è sotto inchiesta, non forniremo alcuna informazione pertinente a soggetti diversi dagli investigatori fino alla chiusura del caso.

Riteniamo che comprenderete la necessità delle persone vicine al signor Loris Colusso di far fronte alla perdita del congiunto in privato, e che non abbiamo interesse a intralciare in alcun modo le indagini in corso. Chiediamo pertanto ai media rispetto per la privacy della famiglia di Loris Colusso e dei suoi cari, e di non contattarci o interessarsi agli affari privati ​​del signor Colusso e dei suoi parenti.

Grazie per la Vostra comprensione

Vyhlásenie rodinných príslušníkov a spolupracujúcich osôb zosnulého Lorisa Colussa

V nadväznosti na náhle úmrtie nášho blízkeho Lorisa Colussa Vás dôrazne žiadame, aby ste plne rešpektovali právo na ochranu osobnosti nášho blízkeho zosnulého, ktoré sa v zmysle § 15 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník priznáva aj po smrti osoby.

Zároveň Vás žiadame, aby ste plne rešpektovali, že sme sa ocitli v ťažkej životnej situácii a budeme potrebovať čas na vyrovnanie sa s danou udalosťou a preto nie sme schopní a ani ochotní poskytovať akékoľvek vyjadrenia či informácie v danej veci.

Keďže vo veci prebieha vyšetrovanie, nebudeme poskytovať akékoľvek relevantné informácie nikomu, okrem vyšetrovateľov, a to až do ukončenia danej veci.

Veríme, že chápete potrebu blízkych pána Lorisa Colussa vyrovnať sa v súkromí s osobnou stratou a zároveň nemáte záujem žiadnym spôsobom narušiť prebiehajúce vyšetrovanie a preto Vás všetkých žiadame, aby ste nás nekontaktovali a nezaujímali sa o súkromné záležitosti zosnulého pána Lorisa Colussa a jeho príbuzných.

Za pochopenie ďakujeme