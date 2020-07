La Slovacchia riceverà oltre 40 miliardi di euro dall’UE

Nei prossimi anni, la Slovacchia riceverà 34,1 miliardi di euro dall’Unione europea e un prestito agevolato dal Fondo per la Ripresa (Recovery Fund), per un importo totale di oltre 40 miliardi di euro.

il primo ministro Igor Matovič (OĽaNO) al suo rientro dal vertice di Bruxelles, al quale hanno partecipato i leader politici dell’UE.

La Slovacchia potrà contare su 8 miliardi di euro non ancora spesi dall’attuale periodo di programmazione, 7,5 miliardi di euro dal pacchetto del Fondo di recupero e 18,6 miliardi di euro dal bilancio dell’UE per il periodo 2021-2027. Inoltre, il Paese può ancora ottenere prestiti fino a 6.800 milioni di euro dal Fondo per la ricostruzione, con un cofinanziamento di 2.900 milioni per la realizzazione di vari progetti.

Matovič ha espresso soddisfazione per l’esito dell’accordo. “Ora in Slovacchia abbiamo tutti un grande compito: trovare un modo responsabile per investire questi fondi”, ha affermato.

Martedì 21 luglio i leader dei 27 Stati membri dell’UE hanno raggiunto all’unanimità l’accordo per il bilancio dell’Unione per i prossimi sette anni e un piano di risanamento per un totale di oltre 1,82 trilioni di euro. Si tratta del più grande piano finanziario mai realizzato dall’UE nella sua storia per affrontare congiuntamente le conseguenze economiche della pandemia. Secondo le parole del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, è “un vero piano Marshall” che aiuterà i Paesi colpiti dalla crisi economica ad avviare “le trasformazioni necessarie per realizzare un’economia più resiliente, verde, digitale e inclusiva.”

Tuttavia, i capi di Stato e di governo hanno dovuto superare forti divergenze di opinione e il blocco dei Paesi Bassi e dei suoi alleati riguardo al Fondo di Recupero.

Il fondo da 750.000 milioni, finanziato con debito congiunto, comprende 390.000 milioni di aiuti diretti e 360.000 di prestiti e aumenta le compensazioni finanziarie ai cosiddetti Paesi “frugali” (Olanda, Austria, Danimarca e Svezia, cui si è unita la Finlandia) .

Le risorse del nuovo fondo per la ricostruzione saranno erogate tra il 2021 e il 2023 allo scopo di garantire la ripresa più articolata possibile delle attività economiche dell’Unione. Inoltre, il piano comprende numerosi pacchetti di incentivi e aiuti economici nazionali, nonché l’acquisto di obbligazioni da parte della Banca centrale europea in forma pressoché illimitata.

L’accordo è stato descritto come “inedito”, poiché per la prima volta la Commissione europea emette debito per tale volume con il sostegno del bilancio comunitario e lo trasferisce ai Paesi membri. Inoltre, l’UE disporrà di risorse proprie sotto forma di nuove imposte e tasse, ad esempio sulle emissioni di carbonio, la plastica monouso, il settore digitale, ecc. per finanziare il rimborso del debito.

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, annunciando l’accordo dopo il vertice più lungo della storia dell’UE, ha dichiarato che il risultato è considerato molto importante, perché “è molto più che denaro, riguarda la salute, il progresso e lavoro”. “È la prima volta nella storia europea che il bilancio è collegato agli obiettivi climatici, la prima volta che i fondi sono collegati allo Stato di diritto e la prima volta che un fondo viene mobilitato per una crisi”.

“Il Fondo di ripresa dell’UE (Next Generation EU) è il meccanismo per un’Europa più sostenibile”, ha affermato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. “Le nuove risorse rafforzeranno l’UE a lungo termine e consentiranno agli Stati membri di non dover contribuire con più fondi per il rimborso del debito. A differenza delle crisi precedenti, questa volta gli Stati membri non hanno optato per un accordo intergovernativo, ma hanno invece incaricato la Commissione europea di occuparsi della ripresa “.

(Paola Ferraris)

Foto: vlada.gov.sk.

CC0