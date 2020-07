Il nostro editore Loris Colusso non è più con noi. Lo rimpiangiamo come uomo buono e di principi

Era scomparso da diversi giorni, e la famiglia e i colleghi hanno fatto di tutto per mettere insieme le poche informazioni esistenti e cercarne le tracce. Purtroppo alla fine le speranze sono venute meno quando il suo cadavere è stato ritrovato stamane nel Danubio all’altezza della diga di Gabcikovo, 30 km a valle della capitale Bratislava.

Loris Colusso, 67 anni tra pochi giorni, di San Michele al Tagliamento, il comune che comprende Bibione, la cui popolarità come spiaggia in Slovacchia e Repubblica Ceca a lui deve molto, non è più con noi. Una notizia che non avremmo mai voluto dare. Una notizia che ci sconvolge e addolora enormemente come colleghi, come amici, come collaboratori.

Viveva a Bratislava da oltre quindici anni, dove operava con la società Slovakia Group facendo consulenza e servizi contabili e fiscali a imprese italiane in loco. E qui era molto conosciuto, come lo era a Praga, dove aveva operato in precedenza e continuava ad avere affari di tanto in tanto. Nel 1982 insieme ad amici creò a San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia al confine con il Friuli, la Turist coop, una cooperativa turistica che dal 1985 si affacciò ai mercati di oltrecortina aprendo nel 1985 un’agenzia a Praga da dove iniziò portare turisti sul mare di Bibione grazie a un accordo con l’allora governo comunista. Iniziò così una frequentazione nell’allora Cecoslovacchia sempre più assidua. Dopo la Rivoluzione di velluto e il ritorno della democrazia in quel paese le richieste di soggiorni a Bibbione esplosero, anche grazie una oculata azione di marketing, e l’attività divenne sempre più redditizia. La primavera-estate 1990 segnò l’ingresso a pieno titolo di Bibione nell’immaginario collettivo ceco e slovacco come uno dei sogni da realizzare. Quella spiaggia rappresentò per tanti cechi e slovacchi il loro primo viaggio in Occidente. In seguito, Loris fondò a Bratislava nel 1992 la Abaco Slovakia, che nel 2005 diventò Slovakia Group, una delle società italiane di consulenza e di servizi contabili e fiscali più longeve nel paese. Pur essendo veneto, ma di confine, si sentiva nelle vene anche sangue friulano, e in Slovacchia per diversi anni ha partecipato anche alla vita associativa del locale Fogolâr Furlan di Bratislava.

Nei giorni precedenti alla scomparsa, aveva inviato messaggi a collaboratori e amici in cui mostrava timori per la sua sicurezza personale. Si sentiva seguito, sorvegliato. Nelle ultime telefonate si diceva estremamente preoccupato e aveva cominciato a temere per la sua vita. Era andato alla polizia con l’avvocato per fare una denuncia contro ignoti, ma poi ha lasciato la stazione di polizia senza fare dichiarazioni. Rimangono molti interrogativi sugli ultimi giorni, e diverse cose strane sono accadute dal giorno della sua assenza, cose che Buongiorno Slovacchia cercherà di approfondire.

Il nostro giornale ha compiuto undici anni pochi giorni fa, un compleanno passato sotto silenzio in un momento in cui i nostri pensieri erano altrove. Ma non era il suo unico progetto editoriale: nel 2016 ha fondato Buenos días Eslovaquia, unico media in lingua spagnola che si occupa di Slovacchia. E aveva diversi altre idee nel cassetto che anche nell’ultimo anno aveva cercato di mettere in pista. Sono arrivate in queste ore numerose espressioni di simpatia e di commozione per la memoria di Loris. Un combattente, e proprio per tale ragione ci risulta molto difficile credere che abbia abbandonato una battaglia senza resistere fino allo stremo.

Era un uomo buono, profondamente onesto, che aveva aiutato decine di persone. Ricevendone spesso in cambio sgarbi e raggiri, oltre a tante maldicenze. Le ultime proprio pochi giorni fa, dopo la scomparsa, messe in giro da avvoltoi della cosiddetta “comunità italiana”, che dovrebbero solo vergognarsi. Notizie false, fatte circolare volutamente da chi non ha saputo mostrare un briciolo di umanità nemmeno in un momento così buio. Risultano infatti destituite di ogni fondamento, dati alla mano, le notizie che Loris Colusso avrebbe avuto problemi economici ovvero che avrebbe effettuato grossi prelievi prima di scomparire.

Altresì estremamente sbalorditivo il tenore di un articolo uscito oggi in lingua inglese che millanta informazioni su Colusso riguardo a personaggi loschi usi a frodi finanziarie e fiscali che ci sentiamo di smentire nella sua interezza. Articolo redatto dal primo direttore di Buongiorno Slovacchia, uomo che già in passato non ha esitato ad attaccare Colusso in ogni modo, evidentemente per ragioni personali, e che riteniamo manipolato da altri. La famiglia sta valutando una denuncia alle autorità.

A San Michele al Tagliamento Colusso era stato assessore e vice sindaco negli anni ’80, dove ha fatto battaglie ambientaliste contro le speculazioni dei palazzinari.

Loris lascia una figlia, Selena, e una sorella, Ornella, oltre a tanti amici e conoscenti.