Domenica aprono al traffico tratti della superstrada R7 e dell’autostrada D4

Questa domenica saranno aperti al traffico la superstrada R7 e parte dell’autostrada D4, nei tratti Ketelec-Dunajská Lužná, Dunajská Lužná-Holice e Ketelec-Rovinka, tutti nel territorio della regione di Bratislava dalla capitale in direzione sud-est. Il costruttore dell’infrastruttura, il consorzio D4R7 Construction, consegnerà i 29,7 chilometri di arteria, di cui 25,2 chilometri di R7 e 4,5 chilometri di D4, con 22 ponti e intersezioni a Rovinka, Dunajská Lužná (entrambe nella regione di Bratislava ) e Šamorín (regione di Trnava).

I tratti fruibili da domenica sono circa la metà della lunghezza prevista per la Tangenziale Zero di Bratislava, il grande progetto infrastrutturale di 59 chilometri totale. Si tratta anche del più grande progetto a finanziamento pubblico-privato (PPP) in Europa per una somma di oltre un miliardo di euro. Il concessionario Obchvat Nula (Tangenziale Zero) lo gestirà per 30 anni, durante i quali incasserà rate annuali dallo Stato per la proprietà dell’opera. Il progetto prevede la costruzione di un tratto dell’autostrada D4 lungo 27 chilometri tra Jarovce e Rača, e un tratto di circa 32 chilometri della superstrada R7 tra Prievoz e Holice.

La superstrada R7 consentirà di aggirare in particolare il villaggio di Dunajská Lužná, che collega diverse strade dai villaggi dell’area di Žitný ostrov e crea da sempre una grossa congestione nella zona. La conclusione dei lavori e l’apertura di questa strada apporterà grandi benefici alle persone che vivono nella zona ma anche al traffico di transito tra la capitale Bratislava e la Slovacchia sud-occidentale.

Rimangono i problemi di congestione vicino a Bratisalva, dove tuttavia la situazione del traffico dovrebbe migliorare l’anno prossimo, quando si prevede il completamento di altri tratti dell’infrastruttura.

(Red)

Foto

Tratto Dunajská Lužná-Holice