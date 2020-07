Il ministro Krajniak propone aumento del salario minimo a 620 euro nel 2021

Il ministro del Lavoro, affari sociali e famiglia Milan Krajniak (Sme Rodina) nel 2021 a 620 euro lordi. La proposta di adeguare il salario minimo da parte del ministero arriva, come prevede la legge, dopo che le parti sociali non sono riuscite ad accordarsi su un importo comune. Il salario minimo lordo dovrebbe secondo il ministro passare dagli attuali 580 a 620 euro, con un aumento del 6,9% in un solo esercizio. Il netto mensile in tasca ai lavoratori con contratto a salario minimo salirebbe così a 506 euro (30 euro in più), a partire dall’inizio del prossimo anno, sempre che il Parlamento approvi la proposta. Secondo le stime del ministero del Lavoro l’aumento interesserà 121.600 persone, che miglioreranno il proprio reddito di 360 euro all’anno.

Il ministro ha inteso inoltre introdurre uno stipendio iniziale per sostenere l’occupazione dei disoccupati di lunga durata. Si parla di persone che sono state disoccupate per più di 12 mesi e spesso non dispongono di qualifiche o istruzione sufficienti. Il cosiddetto “salario minimo iniziale” dovrebbe essere pari al 75% del salario lordo minimo, quindi per il 2021 sarebbe di 465 euro, per un importo al netto delle tasse di 404 euro. Lo stipendio iniziale è un provvedimento che può interessare fino a 62.664 persone. Sarà tuttavia limitato a un solo anno, dopo di che le loro buste paga saranno regolate a salario minimo.

Il gruppo di parlamentari indipendenti fedeli all’ex primo ministro Peter Pellegrini ha criticato la proposta del ministro dicendo che 620 euro è una somma inferiore di 36 euro rispetto all’importo del salario minimo che sarebbe fissato da un calcolo automatico adottato dal precedente governo guidato da Pellegrini. Nell’ottobre 2019 il Parlamento ha approvato un emendamento redatto dal partito Smer alla legge sul salario minimo che prevede, dal 1° gennaio 2020, un nel caso le parti sociali non raggiungano un accordo – come avviene del resto da vent’anni a questa parte. Il salario minimo dovrebbe essere stabilito almeno al 60% del salario medio lordo registrato due anni prima, come da importo ufficiale pubblicato dall’Ufficio di Statistica slovacco. A questo proposito il gruppo di parlamentari ha annunciato una discussione con i sindacati e valuterà se presentare una denuncia alla Corte costituzionale.

(Red)

Foto FB/mpsvrsr