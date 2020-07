Coronavirus: sostegno all’occupazione per altri due mesi e nuovi aiuti ai dipendenti degli asili

Il 15 luglio il governo ha approvato l’estensione del “Primo Soccorso” alle imprese colpite dalla crisi economica dovuta al coronavirus per altri due mesi. Gli uffici del lavoro riceveranno dunque le domande da datori di lavoro e lavoratori autonomi (SZČO) per il programma di sostegno “Prvá pomoc” e forniranno i relativi contributi anche per i mesi di agosto e settembre. La decisione è venuta con la consapevolezza che gli effetti negativi della pandemia sul mercato del lavoro e sulla popolazione slovacca persistono, provocando inoltre un forte rallentamento dell’economia nazionale, anche come conseguenza di una crisi globale causata dalla pandemia. «Riteniamo importante continuare a fornire il nostro pronto soccorso al fine di mantenere il maggior numero possibile di occupati. Dobbiamo ridurre al minimo gli effetti della crisi sulle persone», il ministro del Lavoro, affari sociali e famiglia Milan Krajniak (Sme Rodina) dopo il passaggio del provvedimento in consiglio dei ministri.

Aiuti anche per l’occupazione nelle scuole materne

Intanto è stato gli aiuti anche alle scuole materne, sostenendo così il mantenimento di circa 22.000 posti di lavoro. Il ministero del Lavoro ha preparato, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, un progetto di sostegno con una dotazione di 86,31 milioni di euro, che è cofinanziato dall’asse prioritario 3 Occupazione del programma operativo Risorse umane sotto gli auspici del ministero del Lavoro. Il ministero della Pubblica Istruzione fornisce finanziamenti e supporto metodologico. Con questo progetto si manterrà il lavoro nonostante l’interruzione dell’attività di circa 22.000 lavoratori dipendenti delle scuole materne.

Gli uffici del lavoro forniranno un contributo a copertura di una parte dei costi salariali, pari all’80% del salario mensile lordo fino a un massimo di 1.100 euro per dipendente al mese. Questo varrà per il personale docente, professionale e non docente occupato almeno dal 1° marzo 2020. Il contributo viene versato per il periodo dal 13 marzo al 30 giugno 2020, a condizione che tali dipendenti non abbiano ricevuto alla data della richiesta notifica di licenziamento.

Informazioni più dettagliate e la domanda di contributo sono disponibili sul sito . Le domande dovranno essere inviate esclusivamente attraverso il portale tra il 15 luglio e il 31 agosto 2020.

