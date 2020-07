Di nuovo aperto il Ponte ciclopedonale sulla Morava dopo il passaggio di un TIR

Dopo un approfondito controllo della sua statica, il Ponte ciclopedonale della Libertà è stato riaperto ed è di nuovo utilizzabile per pedoni e biciclette. Era stato chiuso all’inizio di luglio quando un mezzo pesante aveva tentato di attraversarlo ignorando i tanti cartelli di divieto, prima di trovare le barriere sulla riva slovacca che lo hanno costretto a fare retromarcia. L’esame diagnostico, condotto da un ingegnere strutturale, ha consentito di valutare che l’infrastruttura non è rimasta danneggiata ed è sicura.

Il ponte, che congiunge Austria e Slovacchia attraverso il fiume Morava ed è parte integrante della rete regionale di piste ciclabili austriache e slovacche, è progettato per il passaggio di biciclette e pedoni, ma anche mezzi dei servizi di soccorso. Aperto nel 2012, nessuno immaginava che un giorno anche un TIR lo avrebbe attraversato. Secondo il rapporto diagnostico, ordinato dalla Regione di Bratislava che ha in gestione l’opera, il camion, ovvero il trattore con il semirimorchio, «ha leggermente superato il peso applicato durante la prova di carico del ponte – 4 serbatoi riempiti con acqua del peso totale di 37,88 tonnellate. Il calcolo statico ha dimostrato che la struttura è in ordine. Dato che durante il rilevamento diagnostico non sono stati rilevati guasti statici di elementi portanti a carico straordinario, è possibile confermare i risultati del calcolo statico, ovvero: il Cyklomost Slobody a Devínská Nová Ves è operativo».

L’autista del TIR, il trentenne Martin K. del distretto di Trenčín, indagato dalla polizia, è accusato per il reato di pericolo generale, che prevede pene da quattro a dieci anni di carcere. Avviandosi il primo luglio scorso con il suo mezzo pesante lungo il ponte, che dai video di sorveglianza ha subito una pericolosa flessione, l’uomo secondo l’investigatore ha messo a rischio di morte o lesioni gravi le persone (nel video qui sotto si vedono almeno due pedoni che schivano il camion in retromarcia) ed esposto a danni di vasta portata l’infrastruttura, con il rischio di danneggiarne permanentemente la statica.

AUTENTICKÉ ZÁBERY: S KAMIÓNOM SKÚŠAL NOSNOSŤ „MOSTA CHUCKA NORRISA“Policajti prijali oznámenie o udalosti, ku ktorej došlo dnes ráno na Cyklomoste Slobody v Devínskej Novej Vsi. Cez uvedený cyklomost určený len pre chodcov a cyklistov sa mal v smere z Rakúska pokúsiť prejsť kamión, čo sa mu však kvôli zábranám za mostom nepodarilo. Prípadom sa už zaoberá príslušný útvar OR PZ v Bratislave IV, ktorý vec vyšetruje ako podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti. Uverejnil používateľ Streda 1. júla 2020

