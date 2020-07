Domande di sussidio per gli affitti, consulenza gratuita per gli imprenditori

Chi ha diritto ai sussidi per l’affitto commerciale e incontra difficoltà nel completare la domanda potrà rivolgersi a sei centri clienti (Klientské centrum) regionali dove il personale dell’Agenzia slovacca per le imprese (SBA) li aiuterà. Lo possono fare, ad esempio, imprenditori che non dispongono dell’attrezzatura necessaria (computer, lettore di firma elettronica) o che hanno problemi a compilare il modulo. Il personale qualificato consiglierà queste persone su come completare la richiesta. Se entrambe le parti (il proprietario e il locatario) convengono insieme presso il centro clienti, la domanda di sussidio per l’affitto può essere presentata immediatamente.

I centri clienti sono disponibili in sei città capoluogo regionale: Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica e Prešov, dei quali indirizzi, orari di apertura e numeri di telefono, con la possibilità di fissare un appuntamento.

Gli imprenditori che hanno chiuso le attività a causa della crisi seguita all’emergenza da coronavirus o hanno ridotto significativamente le loro attività possono richiedere un sussidio per l’affitto. Finora il ministero ha ricevuto quasi 4.000 domande di sussidi, e sono state pagate complessivamente sovvenzioni per 1,5 milioni di euro. Il meccanismo si basa su un accordo volontario tra il proprietario e l’inquilino. Il sussidio copre la percentuale di sconto sull’affitto concessa dalla proprietà, ma non oltre il 50% del canone normale di affitto, mentre il resto potrà essere dilazionato nelle stesse rate mensili entro 48 mesi.

