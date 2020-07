Il governo presenta un pacchetto sociale da 500 milioni di euro

La coalizione di centrodestra al governo ha presentato sociali del valore di 500 milioni di euro per aiutare le persone in un momento in cui sono colpite dall’emergenza provocata dal virus Covid-19. Il provvedimento prevede dal prossimo anno un beneficio di gravidanza di 200 euro a partire dal quarto mese, un pacchetto che include la 13a mensilità per le pensioni, una riduzione dei ticket a carico dei pazienti per i medicinali (per i bambini fino a 6 anni, i pensionati e i disabili), e infine al posto del pranzo gratuito a scuola, uno sconto di imposta pari al doppio per le famiglie dei ragazzi fino a 15 anni ,e il trasporto pubblico locale gratuito per minori, anziani e disabili gravi.

Il primo ministro Igor Matovic (OĽaNO) ha affermato che il governo sta mantenendo le sue promesse, e che secondo lui l’assistenza sociale deve essere indirizzata verso obiettivi concreti.

Il “pacchetto sociale”, una idea che a lungo è stata uno dei cavalli di battaglia dei governi a guida Smer-SD, dovrebbe per mezzo di un risparmio del 10% delle spese per beni, servizi e costi del lavoro che il governo si aspetta da ogni ministero. Matovič ha affermato che le misure sociali saranno pagate con un risparmio sui costi dell’amministrazione pubblica, e non a carico dei cittadini. Un risparmio che, si aspetta l’esecutivo, dovrebbe portare le famiglie a consumare di più e quindi aiutare l’economia.

Boris Kollár, presidente del Parlamento e secondo socio del governo con il suo partito Sme Rodina, ha che la situazione economica è difficile, ma il governo ha preso provvedimenti che, dopo quattro mesi di emergenza, forniranno aiuti alle persone per un importo di mezzo miliardo. Ha rivendicato anche la tredicesima pensione, una misura voluta dallo scorso governo Smer / SNS / Most-Hid che tuttavia era stata votata in Parlamento anche da Sme Rodina, seppure all’opposizione.

(ReD)

Foto Vlada SR