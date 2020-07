Conferenza mondiale dell’IFSW – Federazione internazionale degli assistenti sociali

Oggi, il 15 luglio 2020 è iniziato l’importante evento internazionale organizzato dall’IFSW (Federazione internazionale degli assistenti sociali). Dal 15 al 19 luglio 2020 si svolge The Social Work Global Agenda co-building social transformation – L’Agenda globale del lavoro sociale 2020-2030: co-costruzione sociale – Trasformazione.

L’IFSW, la Federazione internazionale degli assistenti sociali, è un importantissimo l’organismo mondiale per l’assistenza sociale professionale che riunisce 141 associazioni professionali di assistenza sociale che rappresentano oltre 3 milioni di assistenti sociali.

Ora ci sono più di 15.000 assistenti sociali, educatori, studenti, utenti dei social servizi e leader politici di tutto il mondo che si sono riuniti per questa conferenza, a indicare l’impegno degli assistenti sociali e di altri a lavorare insieme per rafforzare l’impatto della professione nel promuovere i diritti delle persone e degli ambienti, lo scopo della professione di un mondo socialmente giusto e sostenibile, in cui i punti di forza di tutti sono riconosciuti e rispettata la loro dignità.

Le note chiave includono leader politici che stanno rivoluzionando il cambiamento nei propri paesi e oltre, persone con esperienza vissuta nella cura, le Nazioni Unite e i leader dell’Assistenza Sociale Africana, Asia-Pacifico, Europa, America Latina e Caraibi, Medio Oriente e Nord America. Le presentazioni provengono da ambienti di pratica di tutto il mondo, riflettendo sui problemi che si presentano nel cuore del lavoro sociale e delle comunità in cui pratichiamo.

Il presidente mondiale della Federazione internazionale degli assistenti sociali Silvana Martinez ha dato il benvenuto con queste parole alla Prima conferenza online globale sull’assistenza sociale:

“Vorrei cogliere l’occasione per esprimere al massimo un ringraziamento sincero e profondo al Segretario Generale dell’IFSW Dr. Rory Truell, grazie anche a tutto il team del segretariato, in particolare a Pascal Rudin e Lola Casal Sánchez. Hanno reso possibile il sogno di tenere la nostra conferenza attraverso questa piattaforma virtuale. Voglio anche ringraziare i membri dell’IFSW Global, dirigenti, commissari, coordinatori dei panel, volontari, traduttori, revisori delle presentazioni e tutto il resto dei membri della nostra Federazione. Tutti hanno lavorato con molta passione e impegno nell’organizzazione di questa Conferenza. Due giorni fa si è conclusa la nostra Assemblea Generale, quindi accolgo con favore anche i nuovi membri dei Global Executives.”

La Conferenza Internazionale dell’IFSW è stata trasformata in una conferenza online dopo la cancellazione dell’evento di Calgary a causa del COVID-19. Svilupperà temi e strategie per la professione lavorativa nel sociale per i prossimi dieci anni, discuterà come incorporare l’apprendimento che la professione ha acquisito nel rispondere al Covid-19 e come accrescere l’impatto del focus della professione di co-costruzione trasformazione sociale.

L’agenda globale per l’assistenza sociale e lo sviluppo sociale è iniziata nel 2010 e ha fissato una strategia per 10 anni. Ha prodotto i temi che hanno un impatto positivo significativo sull’unione della professione globale di assistenza sociale e hanno rafforzato il nostro impegno globale per il cambiamento sociale:

Promuovere la parità sociale ed economica



Promuovere la dignità e il valore di tutti i popoli

Promozione delle comunità e sostenibilità ambientale

Promuovere l’importanza delle relazioni umane

Considerato nel contesto del COVID-19 di consultazioni e sviluppo, l’agenda prevede due passaggi: impostare il primo tema per il 2020-2022 e prima della fine del 2021 impostare i rimanenti temi per il resto decennio. Questo approccio prende in considerazione che il mondo sta cambiando rapidamente e l’ordine del giorno fissato oggi potrebbe essere diverso dalle esigenze del prossimo anno.

Il Segretario generale della IFSW Dr. Rory Truell nella veste di presidente alla conferenza ha ringraziato tutti i partecipanti per la loro disponibilità: “Auguro a tutti un’esperienza piacevole in quella che è diventato il più grande evento internazionale sul lavoro sociale di sempre.”

(Marína Hostačná)

Fonte