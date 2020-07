SARIO: il 22 luglio webinar sui prestiti alle aziende con garanzia statale

L’Agenzia slovacca per lo sviluppo degli investimenti e del commercio SARIO terrà un webinar per il prossimo 22 luglio 2020 alle ore 10:00 sul tema dei prestiti alle imprese con garanzia dello Stato, una delle misure studiate dal governo per aiutare le aziende a superare la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Finora hanno aderito all’operazione le tre più grandi banche slovacche.

In collaborazione con Eximbanka SR e la banca ČSOB, l’agenzia SARIO ha preparato un webinar sul tema degli strumenti finanziari nell’ambito del Grande programma di garanzia (Veľká garančná schéma ), ovvero l’erogazione di prestiti con garanzia statale. I rappresentanti delle banche informeranno chi è idoneo per i prestiti, come funziona questo supporto e quali sono le condizioni per ottenerlo.

Questi gli speaker dell’evento:

Daniela Horňáková, direttore del dipartimento Corporate banking di Eximbanka SR

Koloman Buzgó, direttore della divisione Corporate solutions, ČSOB

Miroslava Černeková, specialista dei fondi UE, ČSOB

Ci si può registrare per l’evento online fino al 17 luglio 2020.

E contemporaneamente porre le domande di proprio interesse agli oratori.

Chi invece non ha domande da porre può registrarsi fino alle 21:00 del 22 luglio 2020.

La partecipazione è gratuita, basta la registrazione.

Informazioni .

Illustr. B.Slovacchia