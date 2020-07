Inflazione: prezzi al consumo cresciuti dell’1,8% annuo a giugno

I prezzi al consumo in Slovacchia sono aumentati dell’1,8% su base annua nel mese di giugno, secondo i dati emessi dall’Istituto di Statistica slovacco. Sono tuttavia diminuiti dello 0,1% su base mensile nel confronto con il mese di maggio invertendo una tendenza al rialzo dei cinque mesi precedenti. Un calo che può essere imputabile in particolare alla flessione dell’1,5% nei prezzi dei prodotti alimentari e bevande analcoliche, mentre sono cresciuti dell’1,3% i prezzi del settore sanitario (2,6% su base annua), in particolare per i servizi ambulatoriali e di studi dentistici. Crescita, del 6,4% su base annua e dell’1,2 per cento su base mensile, anche delle commissioni per i servizi finanziari.

(Red)

Foto /PDP CC0