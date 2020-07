Banche: Slovenská sporiteľňa spinge la digitalizzazione e prepara centinaia di licenziamenti

Slovenská sporiteľňa (SLSP), la più grande banca in Slovacchia, un piano di riduzione quest’anno dei costi del 5% e un simile taglio della forza lavoro del 5%. Il personale dovrebbe subire una ulteriore riduzione del 5% nel 2021. Fino alla fine del 2019 la banca impiegava 4.100 dipendenti. Non è chiaro quanti dipendenti saranno lasciati a casa, ma saranno sicuramente a centinaia, e in particolar modo a fare le spese della razionalizzazione saranno i lavoratori presso la sede centrale.

Secondo il piano del ceo della banca, Peter Krutil, questo passo dovrebbe preparare la banca per il futuro, riducendo tutte le attività di servizio per l’utilizzo del denaro contante, ma anche diverse posizioni manageriali. D’altro canto, SLSP conta di espandere la rete nel paese degli sportelli bancomat che permettono il deposito di contante e in generale i suoi servizi digitali, un passaggio che è stato velocizzato con la crisi dovuta alla pandemia da coronavirus.

Secondo i primi calcoli fino a 250 dipendenti di Slovenská sporiteľňa potrebbero già avere ricevuto le prime informazioni sul licenziamento. Sembra che anche altre banche abbiamo avviato una revisione del numero di dipendenti, e licenziamenti sarebbero in vista anche in altri istituti di credito, a partire dagli altre due grandi istituti in Slovacchia, Tatra banka e VÚB. Secondo i dati della Banca nazionale slovacca (NBS), alla fine del primo trimestre 2020 erano oltre duecento le persone che hanno perso il lavoro nelle banche in confronto al 31 dicembre dell’anno scorso.

In Slovacchia il settore bancario ha diminuito in modo significativo il numero di dipendenti negli anni 2009-2010, nel corso della crisi creditizia mondiale. Solo SLSP quella volta tagliò il numero di dipendenti da quasi 4.800 a poco più di 3.800.

